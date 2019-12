Samsungs nächstes Flaggschiff wird im Frühjahr 2020 erscheinen – so viel war bereits klar. Nun ist offenbar der Termin für die Enthüllung des Galaxy S11 durchgesickert. Einem Leak-Experten zufolge ist das Gerät aber nicht das einzige Highlight, das uns dann erwarten soll.

Samsung wird die Galaxy-S11-Serie am 18. Februar 2020 in San Francisco vorstellen, sagt Ice universe in dem Tweet weiter unten voraus. Darüber hinaus soll der Hersteller an diesem Tag neue faltbare Smartphones mit Klapp-Mechanismus enthüllen. Darunter könnte sich das Galaxy Fold 2 befinden. Dem Leak-Experten zufolge ist der Enthüllungstermin aber noch nicht in Stein gemeißelt.

Galaxy S11: Vorstellung im Februar nahezu sicher

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Enthüllung des Samsung Galaxy S11 etwa zu dem genannten Zeitpunkt erfolgt, ist sehr hoch. Denn den Vorgänger hat der Hersteller fast exakt ein Jahr vorher präsentiert: Das Galaxy S10 feierte am 20. Februar 2019 Premiere – ebenfalls in San Francisco. Selbst wenn sich Samsung letztendlich nicht für den 18. Februar 2020 entscheiden sollte: Ihr könnt euch wohl schon mal darauf einstellen, das Galaxy S11 in der dritten Februar-Woche in voller Pracht zu sehen.

Design schon vor dem Launch bekannt?

Die Frage ist, ob die Enthüllung überhaupt noch wirklich Neues bereithalten wird. Samsung hat traditionell ein großes Leak-Problem. Das Galaxy Note 10 etwa war bereits lange vor der offiziellen Enthüllung auf Renderbildern zu sehen. Und auch das Design des Samsung Galaxy S11 ist angeblich bereits durchgesickert.

Die ersten Bilder zeigen unter anderem ein Display mit enorm schmalen Rändern und einem zentral platzierten Punch-Hole für die Frontkamera. Auf der Rückseite ist offenbar eine Fünffach-Kamera verbaut, die zwar Fotos in enorm hoher Auflösung (108 MP) produziert. Doch für das mutmaßliche Design der Knipse wird der Hersteller sicherlich keinen Schönheitspreis gewinnen. Das gilt insbesondere für die Kamera des Plus-Modells.

Allerdings gibt Ice universe diesbezüglich Entwarnung. In Wirklichkeit sehe die Kamera des Galaxy S11 Plus gar nicht so chaotisch aus wie auf den kursierenden Bildern. Ob das stimmt, erfahren wir dann wohl am 18. Februar 2019.