Ist die Katze aus dem Sack? Offenbar enthüllt Samsung das Galaxy S11 im Februar 2020. Zumindest deutet ein Video darauf hin, das wohl zu früh an die Öffentlichkeit gelangt ist. Womöglich zeigt der Hersteller an dem Tag auch noch ein weiteres Gerät.

Allzu lange müssen wir wohl nicht mehr auf das Galaxy S11 warten. Der Twitter-Nutzer und XDA-Developers-Redakteur Max Weinbach hat ein Video veröffentlicht, das wohl von Samsung stammt und eine neue Präsentation ankündigt. Ihr könnt euch das Video im Tweet weiter unten im Artikel ansehen.

Demnach findet am 11. Februar 2020 ein Unpacked-Event des Herstellers statt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir an diesem Tag das Galaxy S11 zu sehen bekommen. Der geleakte Clip wirkt authentisch, womöglich wollte Samsung diesen in Kürze auch offiziell veröffentlichen. Unter dem Tweet mit dem Video findet sich auch eine Antwort von Tech-Leaker Ishan Agarwal, der den genannten Termin für das Event bestätigt.

Kommt auch das Galaxy Fold 2?

In dem Video verbergen sich gleich zwei Geräte unter dem Galaxy-Schriftzug. Neben dem Galaxy S11 könnte der Hersteller also auch das Galaxy Fold 2 zeigen – zumindest gehen mehrere Experten davon aus. Die Umrisse der beiden Modelle liefern hierauf allerdings keinen Hinweis. Zu sehen sind lediglich zwei Vierecke. Und so stellen wir uns das Galaxy S11 nicht vor. Das Fold 2 könnte hingegen wie ein Klapphandy aufgebaut sein, weshalb die im Clip gezeigte Form hier vielleicht doch passt.

Mittlerweile tauchen immer mehr Informationen rund um das Galaxy S11 auf. So gibt es im Code der Benutzeroberfläche von Samsung offenbar auch Hinweise auf neue Kamera-Features, die uns wohl mit dem Flaggschiff erwarten. Ihr könnt euch demnach auf neue Video-Funktionen, weitere Bokeh-Effekte und KI-Hilfe für das perfekte Foto freuen.

Angeblich ist das Samsung Galaxy S11 mit einer Fünffach-Kamera ausgestattet. Das wäre eine größere Veränderung im Vergleich zum Vorgänger. Das Galaxy S10 verfügt nämlich "nur" über eine Triple-Kamera. Ob die Gerüchte der Wirklichkeit entsprechen, erfahren wir dann voraussichtlich am 11. Februar 2020. Wir gehen davon aus, dass Samsung diesen Termin in Kürze bestätigt.