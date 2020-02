Samsung Galaxy S20+ in Rot: Die "Jennie RED"-Edition im Video

In Deutschland ist das Galaxy S20+ aktuell in drei eher zurückhaltenden Farbvarianten vorbestellbar: "Cosmic Gray", "Cloud Blue" und Cosmic Black". Nun stellt ein Video die rote Farbvariante offiziell vor. Die "Jennie RED"-Edition wird vorerst nur in Südkorea erhältlich sein. Ein Deutschland-Release könnte aber ebenfalls bevorstehen.

Das Video über diesem Artikel zeigt das Samsung Galaxy S20+ in Rot. Die Macher des Werbespots haben sich prominente Unterstützung gesichert: Bei der Dame in dem Clip handelt es sich um Jennie Kim, eine Sängerin der K-Pop-Band Blackpinck. Nach ihr hat der Hersteller die "Jennie RED"-Variante des S20+ auch benannt.

Galaxy S20+ in Rot: Deutschland-Release?

Das Modell wird nach aktuellen Informationen zunächst exklusiv über einen südkoreanischen Netzbetreiber erhältlich sein. Gerüchten zufolge könnte das Galaxy S20(+) in Rot aber auch in Europa erscheinen:

Für den westlichen Markt soll Samsung eine andere Bezeichnung wählen. Statt "Jennie RED" werde die Ausführung "Aura Red" heißen. Android Central zufolge könnte der Europa-Release des roten Galaxy S20+ "sehr bald" erfolgen. Das gilt offenbar auch für das kleinere S20. In Russland listet der Hersteller die rote Variante bereits auf seiner Webseite.

Die Vergangenheit macht Hoffnung

Dass das rote Galaxy S20(+) in Deutschland ebenfalls auf den Markt kommt, ist nicht unwahrscheinlich. Samsung ist dafür bekannt, sein Farbangebot nach und nach zu erweitern – zumindest im Premium-Segment. Das war unter anderem auch beim Vorgänger des S20+ der Fall: Wenige Monate nach dem Launch reichte der Hersteller drei Farbvarianten des Galaxy S10+ nach.

Wir hoffen jedenfalls, dass Samsung dem Galaxy S20+ auch in Deutschland einen roten Anstrich verpasst. Das würde sicherlich all jene erfreuen, die sich einen etwas ausgefalleneren Look wünschen. Die aktuell bestellbaren Farbvarianten sind eher konventionell gehalten. Lediglich die "Cloud Blue"-Ausführung sticht etwas hervor.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch das Samsung Galaxy S20(+) in Rot kaufen, falls es nach Deutschland kommt?