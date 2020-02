Kurz vor der offiziellen Präsentation des Samsung Galaxy S20 hat die Leak-Gemeinde erneut zugeschlagen – als wären nicht schon genug Infos vorab aufgetaucht. Offenbar sind nun die finalen Preise für die Smartphones bekannt. Demnach könnte besonders das Ultra-Modell eine kostspielige Anschaffung sein.

Samsung gefällt das sicher nicht: Die Webseite LetsGoDigital hat die niederländische Pressemitteilung zur S20 Reihe veröffentlicht, die viele Details rund um die Top-Smartphones beinhaltet. Darunter auch die angeblichen Preise, die der Hersteller in unserem Nachbarland für die Geräte abruft. Es ist davon auszugehen, dass die Angaben identisch zu den Preisen für Deutschland sind.

Galaxy S20 (128 GB Speicherplatz, LTE): 899 Euro

(128 GB Speicherplatz, LTE): 899 Euro Galaxy S20 (128GB Speicherplatz, 5G): 999 Euro

(128GB Speicherplatz, 5G): 999 Euro Galaxy S20+ (128 GB Speicherplatz, LTE): 1099 Euro

(128 GB Speicherplatz, LTE): 1099 Euro Galaxy S20 Ultra (128 GB Speicherplatz, LTE): 1349 Euro

(128 GB Speicherplatz, LTE): 1349 Euro Galaxy S20 Ultra (512 GB Speicherplatz, 5G): 1549 Euro

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S20 Ultra

Preis-Plus für Plus-Modell

Offenbar hat Samsung in diesem Jahr also gerade bei der Plus-Variante den Preis erhöht. Schon das Galaxy S10 mit 128 GB Speicherplatz war zum Marktstart für 899 Euro erhältlich – hier hat sich also nichts verändert. Das S10+ startete jedoch zum Preis von 999 Euro in den Handel. Dem Leak zufolge verlangt Samsung für den Nachfolger also knapp 100 Euro mehr. Wie viel jeweils ein Speicherupgrade bei den Smartphones kostet, ist noch nicht bekannt.

Außer Konkurrenz ist wohl das Galaxy S20 Ultra. Zum Vergleich: Samsungs günstigstes Ultra-Modell ist wohl in etwa so teuer wie ein iPhone 11 Pro Max mit 256 GB Speicherplatz. Es handelt sich wohl um das teurste Modell der S-Reihe: Selbst das Samsung Galaxy S10 5G kostete zum Start "nur" 1199 Euro.

Was bekommen wir für über 1300 Euro?

Für den mutmaßlich hohen Preis erwarten wir natürlich, dass uns das Galaxy S20 Ultra auch einiges bietet. Gerüchten zufolge soll etwa eine 108-MP-Kamera an Bord sein, die auch bei mehrfachen Zooms noch für scharfe Fotos sorgt.

Was das Handy sonst noch ausmacht, wissen wir spätestens nach dem Unpacked-Event, in dessen Rahmen die neuen Flaggschiffe enthüllt werden. Los geht es am 11. Februar 2020 um 20 Uhr. Sobald die Geräte offiziell sind, findet ihr natürlich alle wichtigen Infos bei uns.