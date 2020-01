Aufmerksame CURVED-Leser wissen längst: Am 11. Februar wird Samsung das Galaxy S20 enthüllen. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch das Release-Datum auf diesen Tag fällt. Der genaue Zeitpunkt dafür ist bislang unbekannt. Doch nun scheint er durchgesickert zu sein. Wir müssen offenbar länger warten als erwartet.

Zumindest in Frankreich werde das Smartphone erst am 13. März 2020 erscheinen, berichtet Frandroid. Demnach liegt mehr als ein Monat zwischen der Enthüllung und dem Release des Samsung Galaxy S20. Zwar könnte für andere Länder theoretisch ein abweichendes Release-Datum vorgesehen sein. Doch die Galaxy-S10-Serie hatte Samsung in ganz Europa simultan veröffentlicht. Wir gehen daher davon aus, dass auch die S20-Reihe in Deutschland und Frankreich am selben Tag auf den Markt kommt.

Galaxy S20: Längere Wartezeit als beim S10?

Beim Galaxy S10 vergingen nur etwa zwei Wochen zwischen der Präsentation und der Enthüllung. Vielen Samsung-Fans war bereits das zu lang. Ein Wartezeit von über einem Monat dürfte in der Community also kaum gut ankommen. Der Vorverkauf soll zwar bereits unmittelbar nach der Enthüllung der Galaxy-S20-Serie beginnen. Doch die Käufer erreichen werden die Geräte wohl erst einen Monat später. Noch ist der 13. März als Release-Datum für das Galaxy S20 allerdings nicht bestätigt. Ob der Marktstart tatsächlich an diesem Tag erfolgt, wird der Hersteller uns wohl erst im Rahmen der Präsentation im Februar verraten.

Galaxy S20: Drei Modelle für 2020

Knapp drei Wochen ist die Enthüllung der neuen Smartphones noch entfernt. Nach aktuellem Stand erwarten uns am 11. Februar drei S20-Modelle. Galaxy S20 und S20+ sollen weitestgehend die gleiche Ausstattung mitbringen. Unterscheiden werden sie sich offenbar in erster Linie durch die Größe ihres Displays und des verbauten Akkus. Die Kameras sind wohl identisch: Sie lösen angeblich mit maximal 12 MP auf beinhalten ein ToF-Objektiv. Gerüchten zufolge ermöglichen sie zudem eine dreifache optische Vergrößerung.

Das Galaxy S20 Ultra soll dagegen eine 108-MP-Kamera mit zehnfachem optischem Zoom erhalten. Darüber hinaus bietet es vermutlich eine höher auflösende Frontkamera, einen stärkeren Akku und das größte Display des Trios.