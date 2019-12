Samsung Galaxy S11: Erhält es einen ganz anderen Namen?

Mit dem neuen Jahr nähert sich auch der Release des Samsung Galaxy S11 – dachten wir zumindest. Womöglich werden wir vergeblich darauf warten, denn ein Leak-Experte deutet nun eine andere Bezeichnung für das Gerät an.

Der in Sachen Samsung gut informierte Ice universe schrieb auf Twitter zunächst nur "Galaxy S20". Wenig später folgte dann eine Erläuterung: "Nächstes Jahr ist 2020, und [die] 20 ein neuer Anfang." Was will Ice universe uns damit sagen? Offenbar möchte er andeuten, dass Samsungs nächstes Flaggschiff nicht Galaxy S11, sondern Galaxy S20 heißen wird.

Galaxy S20 statt Galaxy S11?

Sollte sich Samsung tatsächlich für "Galaxy S20" und gegen "Galaxy S11" entscheiden, wäre das durchaus überraschend. Bislang hat das Unternehmen seine S-Serie einfach durchnummeriert. Das letzte Mal hatte der Hersteller bei der Note-Serie eine Zahl "ausgelassen": Auf das Galaxy Note 5 folgte damals das Note 7. Glück hat das bekanntlich nicht gebracht. Ganz im Gegenteil: Das Smartphone entwickelte sich aufgrund explodierender Akkus zum PR-Desaster.

Anderseits hängt Samsung aber auch nicht an seinen Smartphone-Bezeichnungen: Von der Galaxy-J-Serie hat sich das Unternehmen sogar komplett verabschiedet, um sie durch die Galaxy-A-Reihe zu ersetzen. Das würde sich der Hersteller bei der S-Familie sicherlich zweimal überlegen.

Apple als Vorbild?

Aber der Sprung von Galaxy S10 auf Galaxy S20 wäre nicht beispiellos. Der große Konkurrent Apple hat sich 2017 für einen ähnlichen Schritt entschieden und das iPhone X (gesprochen: "iPhone 10") herausgebracht – obwohl es bis heute kein iPhone 9 gibt. Gleichzeitig führte Apple damals ein revolutionäres neues Design ein, dass die gesamte Branche nachahmen sollte.

Die ersten Bilder zum Samsung Galaxy S11 beziehungsweise Galaxy S20 deuten eher eine Weiterentwicklung des bisherigen Designs an als einen kompletten Neuanfang. Revolutionär könnte dagegen die Kamera werden. Sie bietet angeblich nicht nur einen neuen 108-MP-Sensor, sondern auch eine 48-MP-Tele-Linse.

Zumindest, was Smartphone-Fotografie angeht, könnte das Gerät also tatsächlich eine neue Ära einläuten. Dazu würde die Bezeichnung "Galaxy S20" doch gut passen. Tippt auf "Her damit", wenn ihr das auch so seht. Oder würdet ihr "Galaxy S11" bevorzugen?