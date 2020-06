Galaxy S20, Galaxy A51 und Co: Darum kann euch Android 11 egal sein

Auf den ersten Smartphones könnt ihr Android 11 bereits testen. Galaxy S20, Galaxy A51 und Co. zählen bislang nicht dazu. Samsung ist in dieser Disziplin traditionell nicht vorne mit dabei. Wirklich stören muss euch das aber nicht.

Die Android-Updates und ihre neuen Features ziehen Jahr für Jahr große Aufmerksamkeit auf sich – so auch bei Android 11. Was sowohl Testversionen als auch den finalen Release angeht, müssen Samsung-Nutzer aber meist deutlich länger warten als bei anderen Herstellern. Das war vor einiger Zeit vielleicht ärgerlich, in diesem Jahr braucht ihr dem neuen Android aber nicht entgegenfiebern – dank One UI.

One UI hat vieles bereits an Bord

Samsungs Benutzeroberfläche, die auf Android basiert, liefert euch bereits einen Großteil der Features von Android 11, wie SamMobile herausstellt. Der native Bildschirmrekorder, der Teil des Google-Updates wird, ist auf den meisten Handys der Premiumklasse wie dem Galaxy S10 oder dem Mittelklasse-Verkaufsschlager Galaxy A51 längt integriert.

Das gilt auch für Quick Share, einer Option um schnell Dateien wie Fotos mit anderen Leuten in eurer Umgebung zu teilen. Google wird ein solches Feature mit Android 11 als "Nearby Sharing" anbieten. Ein weiteres Beispiel ist Music Share.

Samsung kann man derzeit durchaus kritisieren; ob der Hardware, die sie bereitstellen. In puncto Software bieten sie hingegen einiges, was es im reinen Android (noch) nicht gibt. Good Job, Samsung.

Vorfreude auf One UI 2.5

Wer also ein Smartphone der Südkoreaner sein Eigen nennt, braucht nicht dem Release von Android 11 entgegenfiebern, sondern der Veröffentlichung des nächsten Flaggschiffs. Der Hersteller veröffentlicht die großen Updates seiner Benutzeroberfläche meist mit der Präsentation eines neuen Premium-Handys.

Als nächstes erwarten wir – mit dem Marktstart des Galaxy Note 20 und Galaxy Fold 2 im August – die Aktualisierung auf One UI 2.5. Das Gute: Die Version wird auf Android 10 und nicht Android 11 basieren. Statt auf das große Google-Update zu warten, könnt ihr euch also auf eine neue Version von Samsungs OEM freuen – die viel früher erscheint.