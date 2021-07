Samsung versorgt seine Nutzer immer schneller mit aktuellen Updates. Jetzt ist ein Teaser aufgetaucht, der die neueste Version des Betriebssystems ankündigt. Es scheint als könnte die Galaxy-S21-Reihe früher mit Android 12 versorgt werden als gedacht.

Samsung nutzt jede Möglichkeit, um zu betonen, wie schnell das Unternehmen an Updates für seine Smartphones arbeitet. Das scheint auch weiterhin gut zu funktionieren: Im koreanischen Community-Bereich von Samsung wurde ein Banner mit der Aufschrift "Galaxy S21 series One UI 4 coming soon" (ins Englische übersetzt) gepostet:

Auch wenn ein konkreter Release-Termin noch fehlt, könnte Samsung seine aktuelle Galaxy-S-Reihe deutlich früher mit der neuesten Android-Version (Android 12) versorgen als in den Jahren zuvor.

One UI 4 und Android 12 als Beta

Im letzten Jahr wurde die Beta für Samsungs Oberfläche One UI 3.0 im September angekündigt. Kommt die Veröffentlichung nun genauso schnell wie zuvor, erhalten wir in diesem Jahr schon zwei Monate früher einen ersten Einblick in Samsungs neuestes großes Update. Laut Teaser werden das Galaxy S21, das Galaxy S21+ und das Galaxy S21 Ultra schon bald mit der One UI 4.0 Beta versorgt. Die damit neueste Version von Samsungs hauseigener Oberfläche basiert laut dem Banner auf Android 12.

Android 12 bringt einige Änderungen

Interessant wird, welche Neuerungen Samsungs One UI 4.0 letztendlich mitbringt. Android 12 ist bereits seit einiger Zeit in der Mache. Google hat bereits eine Beta-Version veröffentlicht und für einige Geräte zugänglich gemacht. Zu den bisherigen neuen Features gehört ein komplettes Redesign der Oberfläche. So lassen sich die Farben des Systems individuell anpassen. Auch die Benachrichtigungsleiste erhält eine übersichtlichere Optik.

Ebenfalls interessant könnten die Überarbeitungen zum Thema Datenschutz werden. Dort möchte Google für noch mehr Transparenz sorgen und implementiert unter anderem ein neues Privacy Dashboard. Welche dieser Neuerungen Samsung letztendlich auch in seine Oberfläche einbaut, muss weiter abgewartet werden. Allzu lange wird es aber nicht mehr dauern.