Eines von Samsungs besten Smartphones erhält dieses Jahr aller Voraussicht nach einen Nachfolger. Bis das Galaxy S21 FE erscheint, werden zwar noch einige Monate verstreichen. Ein Designer zeigt in einem Konzept aber schon, wie das nächste günstige Flaggschiff des Herstellers aussehen könnte.

Bei dem Smartphone in unserem Aufmacherbild handelt es sich um Giuseppe Spinellis Interpretation des Samsung Galaxy S21 FE. Der auch als Snoreyn bekannte Designer hat das Konzept für LetsGoDigital erstellt – und sich dabei am Vorgängermodell und an der S21-Serie orientiert. Auf der Webseite sind auch die Ideen hinter dem Entwurf erklärt.

Samsung Galaxy S21 FE: Das Flaggschiff für junge Leute?

Ein Ziel sei es gewesen, dass Smartphone attraktiv für junge Nutzer zu gestalten. Deswegen habe Spinelli sich für eine helle Farbpalette entschieden, die vier stylische Varianten beinhaltet. Wenn es nach dem Designer geht, erscheint das Samsung Galaxy S21 FE in Pastell-Blau und -Grün sowie Flieder und Hellgrau:

Vier schicke Farben für das Samsung Galaxy S21 FE (© 2021 LetsGoDigital / Snoreyn )

Für die Triple-Kamera des Galaxy S21 FE hat Giuseppe Spinelli ein ähnliches Design gewählt, wie es beim Vorgängermodell zum Einsatz kommt: Die drei Linsen sitzen untereinander angeordnet in einem länglichen Kamera-Modul. Allerdings ist dieses nun in der Gehäusefarbe gehalten, was für einen dezenteren Look sorgt.

Galaxy S21 Fan Edition: Hier könnte Samsung sparen

Das wäre ein großer Unterschied zum Galaxy S21, bei dem Samsung die Kamera bewusst als auffälliges Design-Element einsetzt: Beim aktuellen Flaggschiff bildet das Kamera-Modul einen Verbund mit dem Alu-Rahmen und hebt sich durch Material und Farbe deutlich von der Rückseite ab. Bei seinem Konzept habe Spinelli aus Kostengründen davon abgesehen.

Dafür hat er "sein" Samsung Galaxy S21 FE mit einem schicken Punch-Hole-Display ausgestattet, das in der Diagonale 6,5 Zoll misst. Der Bildschirm wäre also genauso groß wie beim Vorgänger – womit sich das Gerät zwischen dem S21 und dem S21+ einordnen würde. Alles in allem gefällt uns das vorgeschlagene Galaxy-S21-FE-Design sehr gut. Was haltet ihr davon?

