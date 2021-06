Ein renommierter Leaker hat uns das Samsung Galaxy S21 FE kürzlich von vorne und hinten gezeigt. Nun legt Evan Blass mit einem neuen Bild nach. Darauf zu sehen sind nicht nur weitere Perspektiven, sondern auch eine fünfte Farbe.

Bereits gesehen haben wir das Galaxy S21 FE bislang in den Farben Schwarz / Grau, Weiß, Olivgrün und Violett. Auf dem neuesten Bild gesellt sich nun auch noch eine blaue Variante der S21 Fan Edition hinzu:

Galaxy S21 FE w/ updated/additional colors/angles (clockwise from top left: green, white, blue, violet, grey) pic.twitter.com/kui51pJ6ch — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Es handelt sich um einen sehr dunklen, zurückhaltenden Blau-Ton, der sich erst auf den zweiten Blick von der dunkelgrauen Variante unterscheiden lässt. Genau das Richtige also für all jene, die sich einen seriösen Look wünschen.

Abzuwarten bleibt allerdings, in welchen Farben das Galaxy S21 FE Deutschland letztendlich erreichen wird. Denn Samsung variiert die Auswahl erfahrungsgemäß von Region zu Region. In den USA werde es wohl mindestens auf Grau, Grün, Violett und Weiß hinauslaufen, berichtet PhoneArena.

Galaxy S21 FE ohne Kopfhöreranschluss

Die fünfte Farbe ist jedoch nicht das einzige, was das Bild über das Galaxy S21 FE verrät. Denn das Samsung-Handy ist darauf auch von allen Seiten zu sehen – nicht nur von vorne und hinten wie beim vorangegangenen Leak. Die seitliche Ansicht vermittelt einen Eindruck davon, wie dünn die S21 Fan Edition ist und wie weit das Kamera-Modul aus dem Gehäuse ragt. Die Draufsicht und die Perspektive von unten verraten wiederum: Wie beim Vorgängermodell werdet ihr wohl auf einen Kopfhöreranschluss verzichten müssen.

Galaxy S21 FE: Wo bleibt der S Pen?

Die wohl spannendste Frage zu dem Handy kann auch das neue Bild leider nicht beantworten: Wird das Galaxy S21 FE tatsächlich den S Pen unterstützen? Gerüchten zufolge soll die neue Fan Edition das Galaxy Note 20 beerben. Das ergäbe natürlich nur Sinn, wenn das Galaxy S21 FE sich mit Samsungs digitalem Eingabestift verstünde. Anderseits würde ein solcher Schachzug möglicherweise das S21 und das S21+ alt aussehen lassen. Dass der S Pen das S21 FE noch mal deutlich attraktiver machen würde, steht außer Frage.