Nachdem Samsung das Galaxy A52 vorgestellt hat, ist das Galaxy S21 FE wohl das interessanteste Smartphone, das die Südkoreaner für 2021 noch in der Pipeline haben. Möglicherweise kennen wir nun den Release-Termin.

Zu verdanken haben wir das wieder einmal Evan Blass. Der treffsichere Leak-Experte ist in den Besitz einer Roadmap gelangt, die Samsungs Pläne für 2021 verraten soll. Unter anderem darin enthalten: Der mutmaßliche Launch-Termin für das Galaxy S21 FE. Offenbar wird Samsung es am 19. August 2021 vorstellen. Der Release könnte dann – wie gerade beim Galaxy A52 – am selben Tag stattfinden.

Galaxy S21 Fan Edition im August?

In Stein gemeißelt sei der 19. August allerdings noch nicht. Es handle sich um den vorläufigen Launch-Termin. Vorstellen werde Samsung das Galaxy S21 FE auf einem Unpacked Event – wie es bei wichtigeren Smartphones des Herstellers üblich ist. Bedeutend waren bislang auch die Galaxy-Note-Modelle, die Samsung oft im August vorgestellt hatte.

Dass das Galaxy S21 FE diesen Monat nun für sich beansprucht, könnte ein weiterer Hinweis auf das Aus der Note-Reihe sein. Zwar ließ CEO DJ Koh zuletzt verlauten, dass es weiterhin Smartphones mit S Pen geben werde. Doch ob diese auch tatsächlich der Note-Reihe angehören werden, ließ er offen. Der digitale Eingabestift findet seit kurzem auch in der Galaxy-S-Serie Anwendung.

Darum freuen wir uns auf das S21 FE

Was macht das Samsung Galaxy S21 FE so interessant? Der Vorgänger ist derzeit wohl das beste Samsung-Smartphone für anspruchsvolle Nutzer mit begrenztem Budget: Das S20 FE kostet deutlich weniger als die aktuellen Flaggschiff-Modelle und verlangt nur wenige Abstriche von euch. Genau das erwarten wir auch vom Galaxy S21 FE. Wenn ihr also auf der Suche nach einem günstigen Top-Smartphone seid und etwas Geduld mitbringt, solltet ihr euch den 19. August rot im Kalender markieren. Allerdings ist das S20 FE nach wie vor ein Top-Smartphone, das wir wärmstens empfehlen können.

