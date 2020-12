Noch gibt es keine offiziellen Informationen von Samsung zum Galaxy S21. Aber durch zahlreiche Leaks sind praktisch alle Details schon jetzt bekannt. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ist nun ein ausführliches Video zum Galaxy S21+ erschienen.

″Ich habe das Gerät nun schon ein wenig im Verlauf des Monats getestet.″ Mit diesen Worten starten Videos zu neuen Smartphones eigentlich erst nach der offiziellen Enthüllung. Auf YouTube findet sich aber schon jetzt ein erstes Hands-On, in dem angeblich das Galaxy S21+ zu sehen ist. In die Tiefe geht das Video zwar nicht, aber es enthält angeblich Fotos, die von der Kamera des Top-Smartphones stammen sollen. Ihr findet es am oberen Ende dieses Artikels.

Galaxy S21+ ist noch nicht fertig

Der Macher des Videos weist auch daraufhin, dass es sich noch nicht um eine echte Review handelt. Da er wahrscheinlich ein Gerät aus früher Produktion in die Hände bekommen hat, stand noch keine finale Software bereit. Meist arbeiten Entwickler bis kurz vor dem offiziellen Marktstart an Updates und Optimierungen, die hier logischerweise nicht installiert sind. Selbst wenn es also ein echtes Galaxy S21+ ist, sind zum Beispiel die Fotos noch nicht repräsentativ für das finale Produkt.

Das Design hingegen könnte mit dem der finalen Version übereinstimmen und passt auch zu all den vorherigen Leaks und Gerüchten. Vorne findet sich, wie zu erwarten, ein flaches Display mit winzigen Rändern und einer kleinen Punch-Hole-Kamera. Hinten geht der Kamerasockel in das Gehäuse über, womit sich das Gerät wenigstens aus diesem Winkel vom Galaxy S20+ absetzt. Die Objektive sind ein Stück versenkt und so besser vor Kratzern und Stößen gesichert.

Fotos sind vielversprechend

Neben der Hardware zeigt das Video auch erste Fotos des Galaxy S21+. Die Bilder werden Fotos des iPhone 12 Pro Max gegenübergestellt. Zu sehr solltet ihr euch nicht darauf verlassen, da es sich schlicht um Fälschungen handeln könnte. Trotzdem drängt sich natürlich die Frage auf, welche Bilder euch besser gefallen. Leaker IceUniverse hat mit dem S21+ jedenfalls bereits einen Favoriten:

Ob das Video tatsächlich authentisch ist, stellt sich vermutlich erst am 14. Januar 2021 heraus. An diesem Tag soll Samsung nämlich die Galaxy-S21-Serie offiziell enthüllen, wobei selbst dieser Termin bislang nur ein Gerücht ist.