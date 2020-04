Kurz nach der Veröffentlichung der langersehnten Samsung Galaxy S20-Serie gibt es bereits die ersten Gerüchte rund um das Galaxy der nächsten Generation. Die Frontkamera des Samsung Galaxy S21 soll unter dem Display versteckt sein. Zudem soll der geplante Sensor deutlich größer sein als seine Vorgänger und diese an Qualität nochmals übertreffen.

Vor ein paar Tagen erreichten uns die ersten Informationen über den Leaker "Universe Ice" via Twitter. Wer den Gerüchten Glauben schenken mag, darf davon ausgehen, dass Samsung intensiv an der USC-Technologie – also einer versteckten Frontkamera unter dem Display – arbeitet.

Ein großer Vorteil der versteckten Selfie-Kamera wäre, dass es dem Handy ein tadelloses Display ohne Loch beschert, wie es normalerweise bei einer Punch-Hole-Kamera der Fall ist. Andere Hersteller wie Oppo wagten bereits 2019 mit einem Prototyp den ersten Versuch einer hinter dem Display versteckten Frontkamera. Allerdings erwies sich dieser als noch nicht massentauglich, da die OLED-Bildschirme wenig Licht auf die verbaute Sensorik durchdringen lassen. Ob Samsung mit dieser neuen Technologie zeitnah als erstes Unternehmen auf dem Markt erscheint, bleibt abzuwarten.

Samsung Galaxy S21 mit innovativen Kamera-Features?

Laut SamMobile bastelt Samsung mit dem Galaxy S21 offenbar auch an anderen Selfie-Kamera-Innovationen, die die aktuelle Ausstattung der S20-Reihe in den Schatten stellen könnten.

Gerüchten zufolge soll Samsung hierbei an zwei möglichen Prototypen arbeiten, die deutlich größere Bildsensoren in den Frontkamera-Modulen verbaut haben: Zum einen an einer 12 Megapixel-Kamera mit einem 1/2,55 Zoll großen Sensor mit optischer Bildstabilisierung, zum anderen an einem 48 Megapixel-Kameramodul mit 1/2 Zoll großen Sensor ohne Bildstabilisator, die mit qualitativ noch hochwertigeren Bildern aufwarten könnten - vor allem bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Das Samsung Galaxy S21 könnte demnach eine der bisher spannendsten Innovationen im Bereich der Frontkameras enthalten. Vorausgesetzt, es gelingt Samsung tatsächlich seine künftigen Frontmodule mit leistungsstarken Autofokus unter dem Display zu verstecken und diese mit noch größeren und hochauflösenderen Bildsensoren auszustatten.