Samsung scheint die Geschwindigkeit der Produktion für das Galaxy S21 deutlich zu erhöhen, wie SamMobile berichtet. Demnach sollen viele wichtige Elemente für das Flaggschiff schon im nächsten Monat in die Massenproduktion gehen. Dies wäre sechs Wochen früher als in den letzten Jahren. Erwartet uns das Samsung Galaxy S21 schon in diesem Jahr?

Eigentlich stellt Samsung seine neuen Flaggschiffe immer im Frühjahr vor. Durch die Erhöhung der Geschwindigkeit und die früher als sonst beginnende Massenproduktion ist eine frühere Ankündigung des Galaxy S21 jedoch denkbar. Dass das chinesische Unternehmen einen Mangel an Einzelteilen befürchtet, schließt SamMobile hingegen aus.

Auch ein Indiz für den Exynos-Chip?

Ein Problem an der Theorie ist, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass auch Qualcomm seine Produktion für den Snapdragon 875 beschleunigt hat. Das stellt kein Problem dar, wenn Samsung seinen eigenen Chip für das Galaxy S21 nutzt. Es gibt schon Gerüchte, dass der Exynos 2100 in diesem Jahr vorgestellt wird. Vielleicht sogar dann in Verbindung mit dem neuesten Flaggschiff des Unternehmens.

Des Weiteren berichtet SamMobile unter Berufung auf südkoreanische Quellen, dass das Galaxy S21 zumindest für Samsung das bislang günstigste Premium-Smartphone wird. Die Produktionskosten sollen niedriger sein als bei allen vorherigen High-End-Modellen. Denn das Unternehmen habe drastische Preissenkungen für viele seiner Schlüsselkomponenten ausgehandelt.

Schlechte Jahreszahlen als Grund?

Kurzfristig musste Samsung seinen ersten Platz als der größte Smartphone-Hersteller an Huawei räumen. Dies hielt zwar nicht lange an, doch die Verkaufszahlen sprechen für sich. Mit einem Minus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkaufte Samsung weniger Geräte im 2. Quartal 2020. Ein vorgezogener Verkaufsstart des Galaxy S21 könnte die Jahresbilanz entsprechend zurechtrücken.

Wenn dem so wäre, könnte sich der zeitliche Rhythmus für die Flaggschiffe von Samsung dauerhaft auf das Ende des Jahres verschieben. So würde der Smartphone-Hersteller auch vom kommenden Weihnachtsgeschäft profitieren, bei welchem oftmals große Umsätze gemacht werden. Genaueres erfahren wir aber erst in einigen Wochen.