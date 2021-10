Wer das Galaxy S21 FE auf dem bevorstehenden Samsung-Event erwartet hat, wird wohl enttäuscht. Und auch das Galaxy S22 kommt offenbar später als erhofft. 2021 soll keines der beiden Geräte mehr erscheinen.

Dies geht aus einem Exklusiv-Bericht von SamMobile hervor. Demnach wird der Launch des Galaxy S21 FE still und heimlich im Januar erfolgen. Ein eigenes Launch-Event werde es aller Voraussicht nach nicht geben, nicht mal ein virtuelles. Am wahrscheinlichsten sei eine Vorstellung via Pressemitteilung. Und: In einigen Ländern könnte der S21-FE-Release sogar noch später erfolgen – dazu später mehr.

Galaxy S21 FE und S22 verspäten sich

Da spätestens im Januar eigentlich auch das Galaxy S22 hätte erscheinen sollen, ergab ein früherer Release des S21 FE für viele Beobachter Sinn. Schließlich wäre es nicht ideal, wenn sich die Geräte die öffentliche Aufmerksamkeit teilen müssten. Doch allem Anschein nach verschiebt Samsung auch den Release des Galaxy S22.

SamMobile spekuliert, dass der Launch kurz vor dem am 28. Februar stattfindenden Mobile World Congress 2022 über die Bühne gehen könnte. Damit würde der Hersteller zu einer alten Tradition zurückkehren, denn früher einmal feierte die neue Galaxy-S-Generation üblicherweise eine Woche vor dem MWC Premiere. Analog dazu könnten sich Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra erstmals Ende Februar 2022 offiziell zeigen.

Galaxy S21 FE: Zum Release knapp?

Wie anfangs bereits erwähnt könnte das Galaxy S21 FE in manchen Regionen selbst im Januar noch nicht erhältlich sein. Grund hierfür sei die anhaltende Chip-Knappheit, die außerdem überhaupt erst zu dem verspäteten Release geführt habe. Das bedeutet vermutlich auch, dass das Galaxy S21 FE zum Marktstart generell nur eingeschränkt verfügbar sein wird.

Heißt: Wer sich das mutmaßliche günstige Flaggschiff kaufen möchte, sollte nicht allzu lange zögen. Das Galaxy A52 hat gezeigt, wie schnell und auch lange ein Handy in diesen Zeiten ausverkauft sein kann. Ob auch das Galaxy S22 zum Release knapp sein wird? Sicherlich nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlicher. Denn Samsungs Premium-Smartphones verkaufen sich in der Regel nicht ansatzweise so gut wie die enorm erfolgreichen günstigeren Handys des Herstellers.