Galaxy S23 Ultra geleakt: So soll das Topmodell aussehen

Das Galaxy S23 Ultra soll Samsungs nächstes Topmodell werden. Da der Release – Gerüchten zufolge – bereits in weniger als anderthalb Monaten erfolgen soll, häufen sich in letzter Zeit die Leaks. Nun zeigt ein brandneuer Post das angebliche Design des Smartphones.

Wenn es um Leaks geht, ist der Twitter-Kanal von Ice Universe in der Regel eine zuverlässige Quelle. In der Vergangenheit wurden hier schon viele Details zu unveröffentlichten Smartphones gepostet, die sich später als wahr herausgestellt haben. Der folgende Design-Leak zum Galaxy S23 Ultra ist trotzdem mit vorsichtig zu genießen, auch wenn die Fotos vom Handy alles bestätigen, was wir bisher zum Aussehen gehört haben.

S22 Ultra dummy vs S23 Ultra dummy pic.twitter.com/lxr965wQ9F — Ice universe (@UniverseIce) December 17, 2022

Gleiches Design wie 2022?

Habt ihr auch bei den von Ice Universe geleakten Fotos des mutmaßlichen Galaxy S23 Ultra gestutzt? Wie es scheint, setzt Samsung auf einen hohen Wiedererkennungswert: Sollte das kommende Topmodell der Galaxy-23-Reihe tatsächlich so aussehen, dürfen wir es als den eineiigen Zwilling des Samsung Galaxy S22 Ultra bezeichnen.

Das geleakte Design kennen wir bereits vom Galaxy S22 Ultra (Bild) (© 2022 )

Die Smartphones auf den Fotos sind allesamt von hinten zu sehen. So können wir leider nicht feststellen, ob sich das Gerücht erneut bestätigt, dass Samsung beim Galaxy S23 Ultra auf eine unter dem Display sitzenden Frontkamera setzt.

Was wir erkennen ist, dass die Ecken des mutmaßlichen Galaxy S23 Ultra beinahe spitz zulaufen, also kaum abgerundet sind. Die fünf Kameraobjektive sind frei, ohne hervorstehendes Modul platziert. Ganz unten prangt der Samsung-Schriftzug. Weiterhin sehen wir zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Das alles unterscheidet sich nicht vom Design Galaxy S22 Ultra (hier im Test) – selbst die Farben sind identisch.



Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Galaxy S23 Ultra: Wissen wir im Februar mehr?

Samsung hat sich bislang nicht offiziell zum Galaxy S23 Ultra geäußert. Tatsächlich gibt es nicht einmal einen Ankündigungstermin. Gerüchten zufolge soll der Release der Galaxy-S23-Reihe bereits im Februar 2023 stattfinden. Sollte das der Wahrheit entsprechen, dürfen wir wohl bald mit einer Ankündigung des offiziellen Launch-Termins rechnen. Bis dahin fassen wir für euch alle Gerüchte zum Galaxy S23 und den anderen Modellen der Reihe zusammen.

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Plus 5G

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote