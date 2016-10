Samsung Galaxy S5 mini: Marshmallow-Update rollt offenbar aus

Samsung hat mit dem Rollout von Android 6.0.1 Marshmallow für das Galaxy S5 mini begonnen. Nachdem hiesige Besitzer seit Januar 2016 mit Lollipop vorliebnehmen müssen, berichtet nun ein Nutzer aus dem XDA-Developers-Forum von einem weiteren Update, wie SamMobile meldet.

So gibt das Forenmitglied Oleggluk an, er habe am Nachmittag des 22. Oktober 2016 einen Hinweis auf ein verfügbares OTA-Update für sein Galaxy S5 mini erhalten. Ihm zufolge hätten bereits viele andere Nutzer eine Aktualisierung vorgenommen. Als Beweis dient ein Screenshot, dem zufolge die Größe des Android 6.0.1 Marshmallow-Updates bei rund 809 MB liegt. Die Versionsbezeichnung lautet "MMB29M.G800HXXU1CPI5". Hinweise auf einen Rollout in anderen Ländern außer Russland gibt es bislang nicht.

Note 7 Schuld am langsamen Rollout?

Dabei scheint die internationale Fassung des Marshmallow-Updates für das Galaxy S5 bereits seit Mitte April 2016 fertiggestellt zu sein. Welche Ursachen der langsame Rollout für das Galaxy S5 mini also hat, bleibt unklar. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Analyse des Galaxy Note 7-Debakels auch Software-Aktualisierungen verzögert.

Derzeit scheint Samsung nämlich alles daran zu setzen, den Grund für die explodierten Akkus zu finden, koste es, was es wolle. Das scheint dem Unternehmen so ernst zu sein, dass sogar die Produktion des Galaxy S8 für mehrere Wochen nach hinten verschoben worden sein soll. Ob das auch Auswirkungen auf den Release hat, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.