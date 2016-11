Samsung Galaxy S7 ist das beste Smartphone 2016 – laut Stiftung Warentest

iPhone-Fans müssen nun womöglich ganz stark sein: Das beste Smartphone 2016 ist nämlich das Galaxy S7 von Samsung – zumindest laut Stiftung Warentest. Die Konsumentenschützer haben aktuelle Smartphones getestet, um Euch die Kaufentscheidung zu erleichtern. Laut der Tabelle kommen die Geräte eines chinesischen Herstellers Apple dabei sogar gefährlich nahe.

Mit einer Gesamtnote von 1,9 schnitt das Galaxy S7 als bestes Smartphone 2016 im Test ab. Besonders gute Noten wurden in den Kategorien "Internet und PC" sowie "Stabilität" verteilt. Lediglich für den Akku und die Kamera hat Stiftung Warentest Noten im 2er-Bereich gegeben. Direkt auf Platz zwei folgt das iPhone 7 Plus mit der Note 2,1. Zwar schnitt das Apple-Phablet beispielsweise in den Kategorien "Kamera" sowie "Internet und PC" etwas besser als Samsungs Phablet ab, doch der Akku wurde nur mit der Note 3,6 bewertet.

Galaxy A5 vor dem iPhone 7

Zusätzlich muss sich das iPhone 7 Plus den zweiten Platz mit Geräten anderer Hersteller teilen: Ebenfalls mit der Note 2,1 haben nämlich das Huawei P9 Plus und das modulare LG G5 abgeschlossen. Bei diesen Geräten hat Stiftung Warentest in der Kategorie "Telefon" allerdings nur die Note 2,7 vergeben. Auch mit einer Gesamtwertung von 2,1 wird das im Vergleich günstigere Galaxy A5 (2016) gelistet. Das kleinere iPhone 7 mit dem 4,7-Zoll-Display findet sich etwas weiter unten auf der Liste mit einer Gesamtbewertung von 2,3 – gleich hinter dem Google Nexus 6P und dem Huawei P9.

Auch dieses iOS-Gerät büßt an Gesamtwertung durch den Akku ein: Hier ist es sogar lediglich die Note 3,8, während das Samsung Galaxy S7 eine 2,5 kassiert hat. Auffällig: Abzüge in der Kategorie "Musikspieler" haben Apples Top-Geräte durch den fehlenden Kopfhörerausgang offenbar nicht davongetragen, da sie wie Samsungs Top-Modell hier die Note 1,7 bekommen haben. Die neuen Google-Smartphones, das Pixel und Pixel XL, sind bisher noch nicht in der Liste enthalten. Es bleibt abzuwarten, ob womöglich diese Geräte das Samsung Galaxy S7 vom Stiftung Warentest-Thron stoßen können.

Die Bewertungsmethoden der Konsumentenschützer sind in einigen Fällen aber auch nicht ganz nachvollziehbar: Das Galaxy S7 Edge findet sich erst auf der zweiten Seite des Rankings. Grund dafür ist eine Note von 4,5 in der Kategorie "Stabilität". Das 5,5-Zoll-Phablet soll nämlich nach 50 Sturz-Tests einen Display-Bruch erlitten haben. Dies hat dazu geführt, dass die Gesamtnote vom Samsung-Gerät lediglich 2,9 beträgt.