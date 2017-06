Samsung Galaxy S8 Active: Das sind die Specs

Das Galaxy S8 wird es schon bald auch in einer robusten "Active"-Variante geben

Das Galaxy S8 Active könnte schon bald erscheinen. Nach mehreren Hinweisen auf die Entwicklung eines Outdoor-Ablegers von Samsungs aktuellem Premium-Smartphone, dem Galaxy S8, ist das "Active"-Modell nun in der Datenbank des Benchmarks Geekbench aufgetaucht, wie GizChina berichtet.

Der entsprechende Eintrag enthüllt viele der enthaltenen Komponenten. So wird zum Beispiel deutlich, dass im Galaxy S8 Active der von Qualcomm entwickelte Snapdragon-835-Chipsatz arbeitet, der auch in der US-Version der Standardvariante verbaut ist. 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher sind ebenfalls mit an Bord. Die Kamera des Galaxy S8 Active, das im Benchmark die Modellnummer SM-G892A trägt, löst wie im erhältlichen S8 mit 12 MP auf. Auch die 8-MP-Frontkamera ist gleiche. Ob das Smartphone auch einen Bixby-Button enthält, ist nicht klar. Als Betriebssystem ist Android 7.0 vorinstalliert.

Kleineres Display

Wie die bisherigen Active-Modelle von Samsung wird wohl auch das Galaxy S8 Active sich äußerlich deutlich vom Standardgerät unterscheiden. Ein großer Teil des gläsernen Gehäuses wird vermutlich einem Panzer aus Kunststoff oder Metall weichen. Dabei schrumpft offenbar auch die Größe des Displays.

Während der Bildschirm des Galaxy S8 mit einer Diagonale von 5,8 Zoll angegeben wird, soll das Display des Active-Ablegers laut des Benchmark-Eintrags in der Diagonale nur 5,4 Zoll messen. Die Auflösung wird zudem mit eher ungewöhnlichen 2008 x 1080 Pixeln angegeben. Angesichts der vielen Hinweise und des Benchmarks könnte der Release des Galaxy S8 Active schon sehr bald erfolgen.