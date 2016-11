Samsung Galaxy S8: Alle Gerüchte, Specs und wichtigen Daten im Überblick

Her damit ! 6

Her damit ! 6

Nach dem Galaxy S7 – und dem Galaxy Note 7 – kommt das Galaxy S8. Noch ist Samsung nächstes Top-Smartphone noch nicht offiziell vorgestellt. Doch nach dem Aus für das Note 7 kursieren en masse Gerüchte um das nächste Flaggschiff der Koreaner. Ein Überblick.

Das Galaxy Note 7 endete nach anfänglichen Lob in einem Desaster. Die Akkus machten das Phablet brandgefährlich – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem Galaxy S8 muss Samsung jetzt seinen beschädigten Ruf reparieren und ein technisch einwandfreies Gerät ausliefern, das darüber hinaus auch noch schön sein und voller aktueller Technik stecken soll.

Wann kommt das Galaxy S8?

Es gibt noch keine offizielle Einladung. Doch es gilt als sicher, dass Samsung das Galaxy S8, wie schon das Galaxy S7, am Sonntag vor dem Mobile World Congress vorstellen wird. Das wäre der 26. Februar 2017. Beim Verkaufsstart herrscht weniger Einigkeit und mit dem April gibt es bisher auch nur ein vages Gerücht.

Wie sieht das Galaxy S8 aus?

Beim Design deuten alle bisherigen Leaks darauf hin, dass Samsung seiner Designsprache der letzten zwei Jahre treu bleibt und trotzdem radikale Veränderungen gegenüber dem S6 und S7 durchführt. Der Bildschirm soll noch mehr Fläche auf der Vorderseite einnehmen. Von 90 Prozent ist die Rede. Da bliebe kein Platz mehr für den Homebutton. Bei den gebogenen Displaykanten könnte auch an den Seiten der Platz für Tasten knapp werden.

Beim Fingerabdrucksensor ist die Technik so weit, dass man die Sensoren nicht direkt berühren muss und Samsung es geschafft haben könnte, ihn unter dem Display oder der Rückseite zu verbauen. Für die kommen eigentlich nur zwei Materialien in Frage: Metall und Glas. Unabhängig vom Material wäre es ein Rückschritt, wenn das Galaxy S8 nicht wasserdicht wäre. Im Netz gibt es bereits Konzepte, die versuchen das Galaxy S8 realistisch nach den bisherigen Leaks abzubilden:

Aber vielleicht braucht das Samsung Galaxy S8 gar keinen Fingerabdrucksensor. Für das Note 7 hat Samsung einen sehr gut funktionierenden Iris-Scanner entwickelt. Warum sollte der nicht auch beim S8 seinen Besitzer identifizieren?

Wie groß wird das Display?

Letzter Stand: Das Galaxy S8 wird größer – angeblich um enttäuschten Käufern des Note 7 entgegenzukommen. Angeblich erscheint das Galaxy S8 wie bisher in verschiedenen zwei Displaygrößen, die beide mit 5,7 und 6,2 Zoll größer als bisher ausfallen. Zum Vergleich: Das S7 und das S7 Edge messen 5,1 und 5,5 Zoll. Dafür sollen beide Versionen des S8 über ein Edge-Display mit abgerundeten Kanten verfügen. Der Namenszusatz "Edge" wäre damit hinfällig oder für beide Geräte gültig.

Unabhängig von der Größe dürfte Samsung weiterhin auf Super-AMOLED als Displaytechnologie setzen. Spannend bleibt die Frage, ob es bei einer QHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln bleibt oder ob Samsung auf eine 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln erhöht. Für die Nutzung als Smartphone ist das zwar nicht nötig, aber wenn Samsung im Virtual Reality-Bereich mit der Gear VR den nächsten Schritt nach vorne machen will, wäre eine höhere Displayauflösung beim Galaxy S8 hierfür eine Möglichkeit.

Welche Hardware steckt im Galaxy S8?

Beim Galaxy S7 setzte Samsung mit dem Exynos 8890 und dem Snapdragon 820 auf zwei verschiedene Prozessoren und versorgte so unterschiedliche Märkte mit leicht unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen. In Deutschland waren das S7 und das S7 Edge mit dem hauseigenen Exynos-Prozessor erhältlich. Da Samsung bisher mit seinen eigenen Chipsätzen erfolgreich gefahren ist, wird auch im S8 weiterhin ein Exynos-Chip stecken. Aber auch eine erneute Aufteilung in zwei Varianten und dem Einsatz des Snapdragon 830 sind nicht ausgeschlossen. Mehr Leistung und hoffentlich weniger Stromverbrauch zeichnen die Chipsätze hoffentlich aus.

Samsung erhielt viel Lob dafür, dass sich der Speicher des Galaxy S7 anders als beim Galaxy S6 erweitern ließ. Deswegen wäre es sehr verwunderlich, sollte dies beim Galaxy S8 nicht mehr der Fall sein. Der interne Speicher könnte aber trotzdem standardmäßig größer werden: Beim S7 waren es "nur" 32 Gigabyte, mit 64 Gigabyte stünde das S8 also gut da. Beim Arbeitsspeicher sind sechs Gigabyte derzeit das Minimum, um als Flaggschiff durchzugehen. Auch acht Gigabyte wären denkbar, aber so oder so muss Samsung dafür sorgen, dass die Software den Arbeitsspeicher ausnutzen kann.

Nachdem das Galaxy Note 7 das erste Smartphone von Samsung mit USB-C-Anschluss war, gibt es beim neuen Flaggschiff keinen Weg mehr zurück. Spannender ist da schon die Frage, was mit dem Kopfhöreranschluss ist: Folgt Samsung Apple und verzichtet auf die Klinken-Buchse oder wird sie als Unterscheidungsmerkmal weiterhin verbaut?

Bleibt die Kamera so gut?

LG, Huawei und Apple sind längst nicht alle Hersteller, die ihre Smartphones mit Dual-Kameras ausstatten. Fakt ist: Zwei Kameralinsen auf der Rückseite liegen im Trend. Dem wird auch Samsung sich nicht entziehen können. Spannend bleibt aber noch die Frage: Wozu nutzt Samsung die zweite Kamera? Da gehen die Hersteller bisher unterschiedliche Wege: LG ermöglicht den direkten Wechsel zwischen zwei Brennweiten, bei Huawei könnt Ihr nachträglich die Tiefenschärfe verändern und den Fokuspunkt neu setzen. Apple spendiert dem iPhone 7 Plus einen optischen Zoom sowie einen Portraitmodus mit unscharfen Hintergründen.

Schon beim Galaxy S7 hat Samsung gezeigt, dass es nicht immer mehr Pixel für bessere Bilder sein müssen. Mit zwölf Megapixeln war die Auflösung sogar geringer als beim Vorgänger Galaxy S6. Die Bildqualität trotzdem wieder besser und bis heute eine der besten, die man bei Smartphones findet. Das hohe Niveau sollte Samsung beim Galaxy S8 nicht nur halten, sondern auch wieder etwas anheben können.

Was ändert sich an der Software?

Als Betriebssystem kommt natürlich Android Nougat zum Einsatz, wobei mit der Grace UI eine Überarbeitung von Samsungs Touchwiz-Nutzeroberfläche ansteht, die man schon auf dem Note 7 sehen konnte und die auch auf das S7 und S7 Edge kommen soll. Neben den neuen Funktionen von Nougat und einem neuen Look mit Grace könnt Ihr Euch noch auf ein Gegenstück von Samsung zu Siri oder dem Google Assistant freuen. Die Arbeit an einer Künstlichen Intelligenz für sein nächstes Top-Gerät hat Samsung bereits bestätigt: Als Name geistert Brixby durch das Internet. Zum genauen Funktionsumfang der KI gibt es aber noch keine Angaben.

Was kostet das Galaxy S8?

Das wissen wir noch nicht. Gerüchte gibt es zum möglichen Verkaufspreis noch keine. Aber wir rechnen damit, dass Samsung im Bereich des Galaxy S7 bleiben wird. Dessen unverbindliche Preisempfehlung lag im Frühjahr 2016 bei 700 Euro, während das Galaxy S7 Edge 800 Euro kostete.