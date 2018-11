Samsung Galaxy S8 erhält Sicherheitsupdate für November 2018

Mehr Schutz für das Galaxy S8: Samsung rollt für sein Top-Modell aus 2017 derzeit das Sicherheitsupdate für November 2018 aus. Große Neuerungen enthält die Aktualisierung nicht. Zudem müssen sich Nutzer der größeren Ausführung offenbar noch etwas gedulden.

Der Rollout für das November-Update ist bereits in Deutschland gestartet, wie SamMobile berichtet. Allerdings sollen bislang nur Besitzer des Galaxy S8 dieses erhalten. Für das Galaxy S8 Plus gibt es die Aktualisierung demnach noch nicht. Erwartungsgemäß dürfte sich das aber in Kürze ändern.

Neue Funktionen erst mit Android Pie?

Zuvor hat Samsung die entsprechende Aktualisierung bereits für Besitzer des Galaxy S9, S9 Plus und Note 8 verteilt. Neue Features erhaltet ihr mit dem Update nicht, das spart sich der Hersteller wohl für das kommende Jahr auf, wenn die ersten Top-Geräte der Galaxy-Reihe Android Pie erhalten. Dennoch solltet ihr das Sicherheitsupdate installieren, da es Lücken im System schließt und es Angreifern so erschwert, Zugriff auf euer Smartphone zu erlangen.

Eigentlich sollte der Beta-Test für Android Pie mit One UI erst kürzlich starten. Offenbar kam es jedoch zu Problemen, sodass sich der Start hierzulande noch etwas verzögert. Teilnehmen können dann vorerst wohl nur Besitzer eines Galaxy S9 beziehungsweise Galaxy S9 Plus. Erst im Frühjahr 2019 wird das Update dann anscheinend an alle Nutzer verteilt. Ein Grund für die Wartezeit sei, dass Samsung durch die größeren Modifizierungen an Android viel Arbeit vor sich hat.