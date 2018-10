Samsung Galaxy S8 erhält Sicherheitsupdate für Oktober 2018

Samsung beginnt in Kanada, das Sicherheitsupdate für Oktober 2018 für das Galaxy S8 zu verteilen. Auch das S8 Plus erhält dort ab sofort die Aktualisierung. Mit dem Update soll eine ganze Reihe kritischer Sicherheitslücken auf einen Schlag geschlossen werden.

Die Verteilung des Sicherheitsupdates für Oktober 2018 ist in Kanada offenbar schon gestartet, wie SamMobile berichtet. Die neue Software steht für das Galaxy S8 und für das S8 Plus bereit. Die Aktualisierung soll angeblich einige weniger problematische und zahlreiche kritische Bedrohungen beheben. Zwölf dieser schwerwiegenden Probleme hätten im Zusammenhang mit dem Android-Betriebssystem an sich gestanden, elf weitere sollen sich auf die angepasste Samsung Software, also die Benutzeroberfläche bezogen haben.

Gibt es neue Features?

Ob das Sicherheitsupdate für Oktober 2018 "nur" die genannten Bugs behebt oder zusätzlich noch irgendwelche Verbesserungen mitbringt, ist bislang unklar. Häufig verbessern Aktualisierungen auch die Leistung eines Geräts oder die allgemeine Systemstabilität. Hin und wieder sind sogar neue Features enthalten. So geschehen beim Security-Patch für das S8 im September. Das scheint bei diesem Update jedoch nicht der Fall zu sein.

Wann die Verteilung des aktuellen Oktober-Sicherheitsupdates hierzulande beginnt, steht noch nicht fest. Üblicherweise erfolgt der Rollout schrittweise. Sollten mit der neuen Software keine Fehler auftreten, dann dürfte die Version mit der Bezeichnung G950WVLU5BRI6 für das Galaxy S8 beziehungsweise G955WVLU5BRI6 für das S8+ bald bei uns eintrudeln. Vielleicht noch schneller als für das Galaxy S9. Euer Smartphone weist euch darauf hin, wenn das Update bereit steht. Alternativ könnt ihr in den Einstellungen unter "Software-Update" auch selbst überprüfen, ob die Aktualisierung schon verfügbar ist.