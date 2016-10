Samsung Galaxy S8: Note 7-Besitzer könnten Rabatt erhalten

Mit dem Galaxy S8 muss Samsung nicht nur das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen, sondern auch möglichst viele Verkäufe erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll Samsung laut Korea Herald über einen Rabatt nachdenken, der allen Galaxy Note 7-Käufern bei dem Erwerb eines Galaxy S8 gewährt wird – sofern diese an der Rückrufaktion teilnehmen.

Ein Ziel der Rabattaktion soll es angeblich sein, auch weiterhin Nutzer zur Rückgabe des Galaxy Note 7 zu bewegen. In Südkorea sollen bisher nämlich nur 10 Prozent der 500.000 Phablet-Besitzer den Rückruf wahrgenommen haben. Bislang werden die Koreaner nur mit Gutscheinen und der Möglichkeit gelockt, das problematische Smartphone beispielsweise gegen ein Galaxy S7 Edge einzutauschen. Ein Preisnachlass für das nächste Vorzeigemodell in Form des Galaxy S8 könnte da noch mehr Anreize schaffen, das alte Smartphone zurückzugeben.

Kompensation durch Komponenten

Durch das Galaxy Note 7-Debakel hat Samsung bereits einen großen finanziellen Verlust eingefahren; ein Rabatt für das Galaxy S8 dürfte diesen negativen Betrag noch vergößern. Laut PhoneArena könnte Samsung das verlorene Geld an anderer Stelle wieder in die Kasse spülen: Gerade durch den Niedergang des Note 7 befinden sich andere Hersteller in der Position, mehr Smartphones absetzen zu können als ursprünglich geplant. Viele der Hersteller, darunter Huawei, Xiaomi oder sogar Apple, verwenden in ihren Geräten von Samsung produzierte Komponenten.

Mit der steigenden Nachfrage setzt Samsung nicht nur mehr Komponenten ab, sondern befindet sich zeitgleich auch in der Position, die Preise erhöhen zu können. Sollte diese Rechnung aufgehen, könnten die Einnahmen den Verlust durch das Galaxy Note 7 zum Teil kompensieren. Auch ein Rabatt für das Galaxy S8 wäre somit kein großes finanzielles Problem mehr.