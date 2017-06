Samsung Galaxy S8 Plus in Roségold gesichtet

So könnte das Galaxy S8 in Roségold aussehen

Das Samsung-Smartphone in der Apple-Farbe: Im Internet ist ein Renderbild aufgetaucht, auf dem das Galaxy S8 in Roségold zu sehen sein soll. Sollte Samsung sein Top-Modell tatsächlich in dieser Version anbieten, wäre es die insgesamt sechste Farbvariante des S8.

Laut PriceRaja soll das Bild des Galaxy S8 in Roségold in einem sozialen Netzwerk aus China veröffentlicht worden sein. Zur Erinnerung: Bislang sind S8 und S8 Plus hierzulande bei Samsung selbst in den Farben "Midnight Black", "Orchid Grey" und "Arctic Silver" erhältlich. In manchen Regionen gibt es die beiden Top-Smartphones mit Infinity Display außerdem bereits in den Farben "Maple Gold" und "Coral Blue".

Doch nur ein Fake?

SamMobile zufolge handelt es sich bei dem Bild des Galaxy S8 in Roségold wahrscheinlich um eine Fälschung: Darauf weisen zum Beispiel die Kanten rund um die Kameralinse hin. Allerdings will die Webseite die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Samsung sein aktuelles Vorzeigemodell tatsächlich in dieser Farbe veröffentlicht – vielleicht ist dabei aber der Wunsch Vater des Gedankens.

Es ist durchaus üblich, dass Unternehmen ihre Top-Smartphones nach einer Weile in neuen Farben herausbringen – und dabei mitunter auch auf die Wünsche der Nutzer eingehen. Samsung beispielsweise hat das Galaxy S7 Edge erst Ende 2016 in der Farbe "Blue Coral" veröffentlicht – die offenbar so gut angekommen ist, dass der Nachfolger direkt in dieser Farbe herausgebracht wurde.