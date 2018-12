Samsung Galaxy S9: Automatischer Nachtmodus wird wohl nachgereicht

Der automatische Nachtmodus fehlt bislang auf Galaxy S9 und S9 Plus im Pie-Update

Samsung hat das Galaxy S9 und das S9 Plus erst kürzlich mit dem Update auf Android Pie ausgestattet. Ein Feature bringt die Aktualisierung allerdings nicht auf die Top-Smartphones: den automatischen Nachtmodus. Die Funktion könnte aber dennoch in naher Zukunft auf den Geräten Einzug halten.

Das Update auf Android Pie beinhaltet zwar den Nachtmodus, allerdings nicht in vollem Umfang, berichtet SamMobile. So könnt ihr bislang auf Galaxy S9 und S9 Plus nicht einstellen, dass sich der Nachtmodus automatisch aktiviert. Dies soll auf Grundlage von Zeit und Ort geschehen. Da diese Option aber im Handbuch zu dem Update erwähnt wird, sei es gut möglich, dass Samsung sie mit einer künftigen Aktualisierung nachreicht.

Probleme mit frühem Update

Möglich sei aber auch, dass Samsung zumindest in einigen Regionen noch gar nicht die finale Version von Android Pie veröffentlicht hat. Für die Verhältnisse des südkoreanischen Unternehmens ist die Aktualisierung für Galaxy S9 und S9 Plus relativ früh erschienen – möglicherweise wird Samsung also noch Features nachliefern.

Unabhängig von dem fehlenden automatischen Nachtmodus bringt das Update auf Android Pie auch andere Probleme für Galaxy S9 und S9 Plus mit. So soll etwa Bixby 2.0 bestimmte Befehle nicht mehr verstehen. Dazu gibt es Berichte, dass der Akku nach dem Update mitunter sehr schnell leer ist. Es ist nicht unüblich, dass Unternehmen nach einem großen Update ein kleines nachliefern, um Probleme dieser Art auszuräumen. Vermutlich wird das auch hier der Fall sein.