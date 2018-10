Samsung Galaxy S9: Bald sollen Nutzer Android Pie testen können

Samsung soll das Beta-Programm für Android Pie in naher Zukunft starten: Bis zum Rollout des Updates für alle Nutzer von Galaxy S9 und S9 Plus dauert es vermutlich noch eine Weile. Aber zumindest der Testlauf für die neue Version des Betriebssystems rollt offenbar langsam an.

Offiziell hat sich Samsung bislang noch nicht geäußert, wann das Beta-Programm von Android Pie für Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus startet. Aber es gebe deutliche Hinweise, dass der Test in naher Zukunft startet, berichtet SamMobile. So habe Samsung beispielsweise seine Webseiten zu Firmware-Betas in den USA bereits erneuert – die aktuellen Seiten enthalten nun Hinweise auf das Pie-Update.

Update für alle erst 2019

In Südkorea und Großbritannien etwa ist auf den Support-Seiten immer noch von Oreo die Rede. Doch auch dort wird Samsung vermutlich bald entsprechende Anpassungen vornehmen. Das Beta-Programm für Oreo ist im November 2017 gestartet. Demnach ist es wahrscheinlich, dass es für den Nachfolger im gleichen Monat 2018 losgeht. Ob sich auch Besitzer von Galaxy S9 und S9 Plus in Deutschland registrieren können, wird sich dann zeigen.

Das Update auf Android Pie soll für das Galaxy S9 neben den neuen Google-Features auch Verbesserungen für die Kamera bringen. Angeblich führt die Aktualisierung den sogenannten "Scene Optimizer" ein. Voraussichtlich wird Samsung das Update frühestens im Januar 2019 für alle S9-Nutzer zur Verfügung stellen. Welche anderen Geräte namhafter Hersteller das Pie-Update ebenfalls erhalten sollen, könnt ihr unserer umfassenden Übersicht zum Thema entnehmen.