Samsung Galaxy S9: Darum ist die Display-Auflösung niedriger als möglich

Samsung Galaxy S9 und S9 Plus verfügen über ein hochauflösendes Infinity Display

Alles aus dem Flaggschiff herausholen: Wenn ihr euch ein Samsung Galaxy S9 oder S9 Plus kauft und das erste Mal anschaltet, ist die Auflösung des Displays nicht auf die höchste Stufe eingestellt. Damit will Samsung euch nicht etwa ärgern, sondern das Nutzererlebnis insgesamt verbessern.

Ab Werk löst das Infinity Display von Galaxy S9 und S9 Plus mit Full HD+ auf (2280 x 1080 Pixel). Das ist weniger, als der Bildschirm leisten kann – möglich ist eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, die Quad HD genannt wird. Dass Samsung nicht die höchste Auflösung wählt, hängt mit dem hohen Energieverbrauch des Bildschirms zusammen, wie SamMobile berichtet. Durch die Einstellung auf Full HD+ soll der Akku bei der Nutzung länger durchhalten.

Unscharfe Darstellung von Text

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung bei seinem aktuellen Flaggschiff so verfährt: Das Galaxy S8 und das Galaxy Note 8 werden ebenfalls mit einer voreingestellten niedrigen Auflösung ausgeliefert. Viele Nutzer merken den Unterschied angeblich gar nicht: Für den Alltagsgebrauch soll Full HD+ völlig ausreichend sein.

Allerdings soll vor allem die Textdarstellung unter Full HD+ leiden – mitunter erscheinen Buchstaben auf Galaxy S9 und S9 Plus SamMobile zufolge etwas diesig. Außerdem könnten Nutzer von einem Vorzeigemodell erwarten, dass es die bestmöglichen Werte in allen Bereichen liefere – auf Wunsch kann die Auflösung in den "Einstellungen" des Gerätes unter "Display" und de Menüpunkt "Auflösung" angepasst werden.

Das Display des Galaxy S9 soll bei einigen Nutzern für Frust gesorgt haben: Offenbar gibt es auf dem riesigen Bildschirm mitunter "tote Zonen", die nicht auf Eingaben reagieren. Samsung hat unlängst ein kleineres Update für S9 und S9 Plus ausgeliefert – dabei steht allerdings die Telefonfunktion im Vordergrund.