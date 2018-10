Samsung Galaxy S9: Diese Änderungen bringt Android Pie mit

So sieht Android Pie auf dem Samsung Galaxy S9 aus: Ein Entwickler hat Screenshots veröffentlicht, die einen guten Eindruck davon vermitteln, wie die neue Benutzeroberfläche auf dem Smartphone aussieht. Bis zum Start des Beta-Programms sollte es nicht mehr lange dauern.

Eine der größten Änderungen der "Samsung Experience" unter Android Pie im Vergleich zu Oreo ist die Verwendung von Blasen, berichtet Android Authority. Vor allem im Einstellungsmenü nutzt Samsung diese Form offenbar, um Bereiche zu gruppieren oder voneinander zu trennen. Blasen kennzeichnen nach dem Update auf dem Galaxy S9 und dem S9 Plus offenbar auch Benachrichtigungen und die Schnelleinstellungen.

Neue Icons und Farben

Mit der Beta von Android Pie wird eine Reihe an neuen Icons und Farben auf dem Galaxy S9 Einzug halten. So gibt es zum Beispiel neue Buttons für die Navigation und neue Symbole in den Schnelleinstellungen. An der Funktion habe sich nichts verändert – aber die größeren Icons in den Einstellungen könnten beispielsweise die Bedienung erleichtern. Außerdem scheint es, als wären die Icons künftig mit Farbe ausgefüllt, während es unter Oreo oftmals nur eine farbige Umrandung gibt.

Erst kürzlich hieß es, dass Samsung die Beta-Phase für das Update auf Android Pie bald starten könnte. Besitzer des Galaxy S9 und des S9 Plus können die neue Version also vermutlich schon in naher Zukunft ausprobieren. Die runderneuerte Benutzeroberfläche ist offenbar auch der Grund dafür, warum es bis zum Rollout des Updates für alle Nutzer noch eine Weile dauern könnte.