Samsung Galaxy S9 einrichten: So macht ihr das Top-Smartphone startklar

Wenn ihr euer Samsung Galaxy S9 in den Händen haltet, wollt ihr sicher gleich loslegen. Damit ihr euch nicht allzu lange mit der Einrichtung aufhaltet, leisten wir bei den ersten Schritten etwas Hilfestellung.

Ersteinrichtung durchführen

Zunächst legt ihr eure Nano-SIM-Karte ein. Der Kartenslot befindet sich auf der Oberseite des Samsung Galaxy S9. Das Fach öffnet ihr mit dem kleinen mitgelieferten Werkzeug oder einer Büroklammer. Zieht den Schlitten heraus und steckt eure SIM-Karte in die vorgesehene Aussparung hinein. Aufgrund einer fehlenden Ecke ist dies auch nur auf eine Weise möglich. Wer seinen Speicher erweitern möchte, nutzt das zweite Fach des Kartenschlittens und legt eine microSD-Karte ein. Schiebt die Karten nun zurück in das Gerät.

So startet ihr das Smartphone: Ihr drückt länger auf den Power-Button, der sich an der rechten Seite befindet. Nach einigen Sekunden vibriert das Handy kurz und auf dem Bildschirm blinkt das Galaxy-Logo auf. Jetzt entsperrt ihr die SIM-Karte mit eurer PIN. Tippt nun auf "Starten" und folgt den weiteren Schritten der Einrichtung.

Der Einrichtungsassistent gibt euch direkt die Möglichkeit, das Galaxy S9 mit eurem WLAN zu verbinden. Haltet dafür den entsprechenden Code bereit, den ihr in der Regel auf der Unterseite des Routers findet. Zudem müsst ihr dem Endbenutzer-Lizenzvertrag und der Datenschutzrichtlinie zustimmen. Die Haken bei Diagnosedaten und Marketing-Informationen dürft ihr weglassen. Anschließend sucht das Smartphone nach Updates und ihr müsst euch mit eurem Google-Konto anmelden beziehungsweise eines erstellen – wichtig, falls ihr Apps aus dem Google Play Store herunterladen wollt.

Backup-Daten von altem Smartphone übertragen

Einmal bei Google eingeloggt, möchte das Samsung Galaxy S9 Sicherungen aus Google Drive wiederherstellen. Sofern Backups in der Google Cloud vorliegen, könnt ihr diese jetzt auf euer neues Smartphone spielen. Alternativ stellt ihr die Daten über einen Dienst von Samsung wieder her.

Dieser Schritt folgt allerdings erst am Ende der Einrichtung. Seid ihr an jenem Punkt angekommen, ruft ihr unter anderem die Apps und Daten eures alten Geräts aus der Samsung Cloud ab. Oder ihr verbindet euer altes und das neue Gerät mit einem USB-Kabel. Die Daten übertragt ihr dann via Smart Switch.

Nützliche Einstellungen

Nachdem ihr die Backup-Daten via Google von eurem alten Smartphone übertragen (oder den Punkt übersprungen) habt, geht es an die weiteren Einstellungen und die betreffen in erster Linie den Schutz des Telefons. Euch bieten sich gleich mehrere Optionen: Ihr könnt eine Gesichtserkennung, den Iris-Scanner, Fingerabdrucksensor, eine PIN, ein Muster und oder ein Passwort einrichten. Andere Personen können das Smartphone dann nicht ohne eure Erlaubnis entsperren.

Zudem bietet euch Samsung einen intelligenten Scan an. Nutzt ihr dieses flexible Feature, nutzt das Smartphone je nach Umgebungslicht euer Gesicht oder eure Iris für die Erkennung. Je nachdem, was ihr auswählt, führt euch das Gerät bei der Erfassung eurer einzigartigen Daten durch die Einrichtung, die durch visuelle Grafiken zusätzlich erleichtert wird.

Samsung gibt Empfehlungen

Im weiteren Verlauf der Einrichtung stellt ihr ein, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Zudem richtet ihr die Google-Dienste ein. Wählt dazu einfach aus, ob ihr zum Beispiel euer Smartphone via Google Drive sichern, die Standortgenauigkeit verbessern oder Systemdaten senden möchtet oder nicht. Wer mag, richtet auch gleich den Google Assistant ein. Ihr könnt jenen Schritt aber auch überspringen.

Nach den Google-Diensten meldet ihr euch mit eurem Samsung Account an oder erstellt ein Konto. Das ist nötig, um bestimmte Samsung-Features nutzen zu können. An dieser Stelle bietet euch das Smartphone auch die Wiederherstellung über die Samsung Cloud an. Zuletzt empfiehlt euch das Handy einige nützliche Funktionen, mit denen ihr unter anderem eure Daten schützen oder die Akkulaufzeit verlängern könnt.