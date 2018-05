Samsung Galaxy S9 erhält Sicherheitsupdate für Mai

Samsung rollt das Sicherheitsupdate für Mai 2018 aus: Nun erhalten die aktuellen Top-Smartphones Galaxy S9 und S9 Plus das Update. Mit der Software von Google sollen alle Sicherheitslücken gestopft werden, die bis Anfang des Monats bekannt waren.

Die neue Firmware für das Galaxy S9 trägt in Deutschland die Kennnummer "G960FXXU1BRE5", wie SamMobile berichtet. Die Firmware für das Galaxy S9 Plus besitzt die Nummer "G965FXXU1BRE5" und ist zunächst in Großbritannien verfügbar. Wie üblich erfolgt der Rollout schrittweise – wenn ihr eines der beiden High-End-Smartphones besitzt, solltet ihr in naher Zukunft eine Benachrichtigung zur Verfügbarkeit des Updates erhalten.

Mehrere kritische Sicherheitslücken

Das Sicherheitsupdate für Mai 2018 soll sechs kritische Sicherheitslücken schließen, die das Betriebssystem Android allgemein betreffen. Außerdem adressiert die Aktualisierung Dutzende Lücken, die als "gemäßigt" oder "hochgefährlich" eingestuft sind. Darüber hinaus sollen sieben Sicherheitslücken ausgeräumt werden, die ausschließlich mobile Geräte von Samsung betreffen. Sobald euch die Verfügbarkeit angezeigt wird, solltet ihr das Update deshalb zeitnah installieren.

Dass Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus das Sicherheitsupdate für Mai trotz "Project Treble" erst jetzt erhalten, ist ungewöhnlich – so haben etwa das Galaxy S8 und sogar das Mittelklasse-Gerät Galaxy A8 das Update schon vorher bekommen. Üblicherweise versorgt Samsung seine Vorzeigemodelle zeitnah mit neuen Aktualisierungen. Allerdings zeigte sich in letzter Zeit bereits häufiger, dass neue Software zuerst für die Mittelklasse erscheint: Das aktuelle Sicherheitsupdate beispielsweise ist bereits vor mehreren Tagen für das Galaxy J7 (2017) und das Galaxy J2 Pro erschienen.