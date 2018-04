Samsung Galaxy S9 Plus vs. iPhone X im Akku-Vergleichstest

Galaxy S9 Plus oder iPhone X – welches Flaggschiff hält länger durch? Um diese Frage zu beantworten, hat Appleinsider die beiden Top-Smartphones von Samsung und Apple gegeneinander antreten lassen. Das Ergebnis seht ihr in dem Video über diesem Artikel.

Darin erklärt Appleinsider zunächst einmal die Voraussetzungen, die das iPhone X und das Galaxy S9 Plus mitbringen. Beide Geräte verfügen über ein OLED-Display, was sich sowohl positiv als auch negativ auf die Akkulaufzeit auswirken kann. Bei der Anzeige dunkler Bildschirminhalte fällt der Stromverbrauch gegenüber LC-Displays geringer aus. Muss der Screen dagegen helle Pixel anzeigen, verhält es sich umgekehrt. Das Samsung-Flaggschiff besitzt das größere und höher auflösende Display und sollte daher mehr Strom verbrauchen als das iPhone X. Allerdings hat es auch einen größeren Akku.

YouTube zehrt stark am Akku

Beide Smartphones mussten eine Reihe von Tests durchlaufen. Der "Overnight"-Test sollte feststellen, wie viel Ladung das iPhone X und das Galaxy S9 Plus über Nacht verlieren. Nach etwa 16 Stunden zeigte das Samsung-Smartphone einen Akkustand von 86 Prozent an, während das iPhone X offenbar noch 99 Prozent der Akkuladung aufwies. Letzteres sei aber nicht realistisch und wohl auf eine inkorrekte Anzeige zurückzuführen.

Bei dem YouTube-Test zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Eine dreistündige Video-Wiedergabe ließ den Akkustand beim S9 Plus auf 67 Prozent sinken. Das Apple-Smartphone hatte sogar nur noch 55 Prozent. Eine einstündige Session mit dem Spiel "Vainglory 5V5" zehrte bei beiden Geräten nicht allzu sehr am Akkustand. Dem S9 Plus standen immer noch 84 Prozent zur Verfügung, dem iPhone X 87 Prozent.

S9 Plus gewinnt Geekbench-Batterietests

Für die letzten beiden Tests kam Geekbench 4 zum Einsatz. Sowohl bei dem Teil- als auch bei dem Vollentladungstest setzte sich das Galaxy S9 mehr als deutlich von dem iPhone X ab. Dies liege daran, dass beide Benchmarks darauf ausgelegt seien, die Prozessoren maximal zu belasten. Der Chipsatz des IPhone X ist leistungsstärker, weist dem Test zufolge aber auch einen höhere Stromverbrauch als der Chip im S9 auf.

Das Fazit von Appleinsider: Das Samsung-Smartphone ist seinem Apple-Konkurrenten in Sachen Akkulaufzeit deutlich überlegen. Grund dafür sei zum einen der größere Akku des S9 Plus. Mehr ins Gewicht falle allerdings der Chipsatz des Samsung-Geräts. Dieser biete zwar weniger Leistung, führe aber auch zu einem geringeren Stromverbrauch unter Volllast. Mehr zu den beiden Geräten erfahrt ihr in unserem S9-Plus- und iPhone-X-Test.