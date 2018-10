Samsung Galaxy S9: Sicherheitsupdate für Oktober soll Selfies verbessern

Der monatliche Sicherheitspatch für das Samsung Galaxy S9 liefert die üblichen sicherheitsrelevanten Korrekturen und kleineren Softwareverbesserungen. Zudem wurde die Kamera auf der Vorderseite optimiert.

Das Samsung Galaxy S9 Plus erhält das Update ebenfalls. Je nach Modell handelt es sich um die Firmware-Version G960FXXU2BRJ3 und G965FXXU2BRJ3, berichtet SamMobile. Enthalten ist Googles Sicherheitspatch für Oktober, der zahlreiche Sicherheitslücken stopft. Außerdem wurde die Selfie-Kamera verbessert.

Gesichter besser ausgeleuchtet

Im Changelog ist von einer verbesserten Ausleuchtung von Gesichtern in Umgebungen mit Hintergrundbeleuchtung die Rede. Zudem teilen die Entwickler mit, dass die allgemeine Stabilität von Features verbessert wurde. Diesen Hinweis finden Nutzer – so oder ähnlich formuliert – in jedem Update. Ins Detail geht Samsung allerdings nicht.

Wie gewohnt verteilt Samsung das Sicherheitsupdate in Wellen. Es kann also durchaus noch etwas dauern, bis ihr versorgt werdet. Noch länger müsst ihr angeblich bis zum Update auf Android Pie warten. Googles neues Betriebssystem soll frühestens im Januar 2019 erscheinen. Viele Nutzer hatten sich einen Rollout noch in 2018 erhofft.

Der Download des Patches ist 244 MB groß. Je nachdem, wie groß euer Datenvolumen ist, empfiehlt es sich, die Datei nicht über das mobile Netz, sondern im WLAN herunterzuladen. Wenn ihr automatische Updates aktiviert habt, lädt euer Smartphone den Patch bei einer bestehenden WLAN-Verbindung automatisch herunter. Wer selber nachschauen möchte, ob die Version bereits verfügbar ist, wählt in den Einstellungen "Software-Update" aus und tippt auf "Updates manuell herunterladen". Euer Gerät prüft nun, ob euch die neueste Software-Version bereits erreicht hat.