Samsung Galaxy S9 und Co.: Android Pie kommt frühestens im Januar 2019

Zwei Monate nach der Veröffentlichung von Android Pie Anfang Oktober 2018 haben nur wenige Smartphones das Update erhalten. Das Samsung Galaxy S9 zählt ebenso wenig dazu wie die anderen Geräte des Herstellers – und daran wird sich wohl eine ganze Weile lang nichts ändern.

Das habe das Unternehmen zumindest gegenüber der französischen "Samsung Members"-Community angedeutet, wie SamMobile berichtet. In einer Mitteilung beschreibt der Hersteller, welche neuen Features das Update mit sich bringen wird. Einige davon sollen offenbar bereits jetzt nutzbar sein, andere dagegen erst mit dem Rollout von Android Pie. Dazu zählen offenbar neue Kamerafunktionen, die Nutzer "ab Januar 2019 entdecken" könnten.

Android Pie für Note 8 bestätigt?

Immerhin soll aus der Mitteilung auch hervorgehen, für welche Smartphones Android Pie auf jeden Fall erscheint. Allerdings überraschen die erwähnten Geräte kaum: Neben dem Samsung Galaxy S9 sollen auch das Galaxy Note 9 und Note 8 die neue Version von Googles Betriebssystem bekommen.

Zu den angeblich bestätigten neuen Features für das Samsung Galaxy S9 und die anderen Geräte zähle unter anderem, dass die Smartphones nun vorlesen könnten, wer euch anruft und welche Nummer derjenige verwendet. Außerdem sollen ältere Geräte wie das Note 8 Optimierungen für die Tastatur erhalten, die Samsung bei seinen neueren Top-Smartphones bereits eingeführt hat.

Außer auf den Pixel-Geräten von Google läuft Android Pie bisher nur auf wenigen Smartphones. Das Update erhalten haben bereits das Essential Phone, das One Plus 6 und das Nokia 7 Plus. Welche neuen Features Android Pie für das Samsung Galaxy S9 und andere Geräte bringt, hat Jan für euch zusammengefasst.