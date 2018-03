Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus: das Zubehör im Überblick [mit Video]

Auf dem Mobile World Congress 2018 hat Samsung nicht nur das Galaxy S9 und S9 Plus vorgestellt, sondern auch jede Menge Zubehör. Welches, das zeigen wir euch.

Samsungs neue Smartphones, das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus, sehen nicht nur schick aus, sie sind durch die Materialwahl auch sehr fragil. Viel Glas vorn, viel Glas hinten, da ist klar: Fallen lassen sollte man die beiden Geräte besser nicht. Zumindest nicht, wenn man keine Hülle fürs Gerät in Benutzung hat. Aber dafür hat Samsung schon vorgesorgt. Auf dem Mobile World Congress 2018 hat das Unternehmen jede Menge Zubehör für die neuen Smartphones vorgestellt.

Hüllen in Hülle und Fülle

Schutzhüllen waren in diesem Jahr sogar besonders präsent am Samsung-Stand. Da gibt es zum Beispiel das "LED View Cover", das das Display des Smartphones schützt, aber trotzdem über eingehende Anrufe, Nachrichten und die Uhrzeit informiert. Ähnlich funktioniert auch das "Clear View Standing Cover", über das ihr Anrufe annehmen und Nachrichten lassen könnt, ohne es aufzuklappen. Als Bonus verwandelt es sich auf Wunsch in einen Kickstand. Praktisch, wenn man unterwegs Videos schauen will.

Am Messestant gab es… (© 2018 CURVED)

… zahlreiche Hüllen … (© 2018 CURVED)

… in vielen Farben. (© 2018 CURVED)

Mit dem passenden Zubehör könnt ihr das Galaxy S9 kabellos laden. (© 2018 CURVED)

Die Gear Icon X (2018) mit… (© 2018 CURVED)

… und ohne Lade-Case. (© 2018 CURVED)

Samsungs neues DeX Pad macht das S9 zumO PC. (© 2018 Samsung)

























Noch besser eignet sich dafür allerdings "Protective Standing Cover", dass einen robusten Eindruck machte und ebenfalls einen Kickstand bietet. Allerdings schützt es das Display nicht. Zu den Basics gehört das "Silicone Cover", das an die Hüllen von Apple fürs iPhone erinnert. Ist Silikon nicht euer Ding, bekommt ihr mit dem "Alcantara Cover" und dem "HyperKnit Cover" stylische Alternativen. Darüber hinaus gibt es von vielen Drittherstellern noch passende Lösungen. Da sind zum Beispiel lustige Tiermotive dabei, oder sportliche Cases von Adidas oder Under Armour.

VR-Brille, Wearables und das DeX Pad

Darüber hinaus gibt es auch viele Gadgets, die mit den neuen Geräten kompatibel sind. Da ist zum Beispiel die VR-Brille Gear VR, in die ihr das Gerät einfach einlegt und dann in virtuelle Welten abtaucht. Steuern könnt ihr das Ganze über einen mitgelieferten Controller. Wie gut die VR-Erfahrung ist, haben wir hier bereits für euch getestet.

Ebenfalls nicht neu, aber eine gute Ergänzung zur vollwertigen Samsung-Erfahrung sind die Smartwatches Gear S3 und Gear Sport und das Fitnessarmband Gear Fit2 Pro. Alle drei harmonieren nicht nur, aber auch, mit den neuen Galaxys und zeichnen sich unter anderem durch eine simple Bedienung, gute Akkulaufzeiten und einen Offline-Modus für Spotify aus. Soll es sportlich werden, sind sie auf jeden Fall einen Blick werd. Gleiches gilt auch für die komplett kabellosen Kopfhörer Gear IconX (2018).

Überarbeitet hat Samsung außerdem sein DeX Pad, mit dem sich das Galaxy S9 zum PC umfunktionieren lässt. Ihr schließt das Smartphone einfach an das DeX Pad an und verbindet die Station per HDMI-Kabel mit einem Monitor. Zusätzlich könnt ihr auch eine Tastatur und eine Maus per USB anstöpseln. Sobald das Telefon mit der Station verbunden ist, schaltet es automatisch in einen PC-Modus und zeigt eine Oberfläche, die Windows ziemlich ähnlich sieht. Einen Eindruck davon, was auch erwartet, können wir euch hier an Hand der alten DeX Station geben.

Wenn ihr darüber hinaus wissen wollt, wie unser erste Eindruck vom Galaxy S9 ausfällt, solltet ihr unser Hands-on zum Gerät lesen. Außerdem haben wir Samsungs neues Top-Gerät im Rahmen der Messe mit dem Xperia XZ2 von Sony verglichen.