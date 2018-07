Samsung Galaxy Tab A2 XL: Neues Einsteiger-Tablet mit Bixby-Button geleakt

Für viele Aktivitäten am Tablet muss es gar kein High-End-Modell sein. Für das günstigere Segment bringt Samsung daher wohl bald das neue Galaxy Tab A2 XL heraus. Was alles in dem Einsteigergerät steckt, ist trotz fehlender Ankündigung wohl schon bekannt.

Mit ganzen 10,5 Zoll in der Diagonale wird das Galaxy Tab A2 XL wohl kein kleines Tablet. Wer allerdings gern einmal einen Film, eine Serie oder auch irgendeine andere Sendung unterwegs ansieht, dem kommt das vielleicht gelegen. Die Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln, die das Tablet laut des Berichts von SamMobile bieten wird, sollte dafür jedenfalls ausreichen.

LTE-Variante ebenfalls geplant

Während das ebenfalls erwartete Galaxy Tab S4 wohl mit Qualcomms Snapdragon 845 oder dem vergleichbaren Exynos 9810-Chipsatz ausgestattet sein wird, kommt im Galaxy Tab A2 XL offenbar der einfachere Snapdragon 450 zum Einsatz. Dazu gesellen sich 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher, die aber per microSD-Karte erweitert werden können.

Der Akku des Galaxy Tab A2 XL soll eine Kapazität von 7300 mAh bieten, was angesichts des großen Displays nicht übertrieben wirkt. Zum Vergleich: Ein Galaxy Tab S3 mit 9,7-Zoll-Bildschirm besitzt einen 6.000-mAh-Akku. SamMobile zufolge plant Samsung neben der reinen WLAN-Variante des Tab A2 XL auch eine LTE-fähige mit SIM-Kartenschacht. Als Betriebssystem soll Android 8.1 vorinstalliert sein. Wann das Tablet erscheint und was es dann kosten soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Präsentation könnte aber schon in den kommenden Wochen erfolgen.