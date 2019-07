Galaxy Tab S6: Greift Samsung das iPad Pro mit einer Dualkamera an?

Samsung nächstes Premium-Tablet wird offenbar nicht Galaxy Tab S5 heißen. Stattdessen kommt es wohl als Samsung Galaxy Tab S6 auf den Markt. Außerdem könnte es ein Feature bieten, auf das selbst Besitzer eines iPad Pro neidisch sein könnten.

Das Samsung Galaxy Tab S6 soll eine Dualkamera mitbringen, wie SamMobile berichtet. Wie diese sich zusammensetzt, sei noch unklar. Bei der Zweitlinse könnte es sich jedoch um ein ToF-Objektiv handeln, das Funktionen wie 3D-Tracking ermöglicht. Außerdem würde die Dualkamera für einen besseren Bokeh-Effekte (unscharfer Hintergrund) bei Porträtfotos sorgen. Wie wichtig Letzteres bei einem Tablet ist, sei mal dahingestellt. Womöglich dient die Linse daher wohl eher als 3D-Scanner. Wie das Tab S6 von vorne aussehen soll, zeigt der Tweet am Ende dieses Artikels.

Endlich ein aktueller Chipsatz

Das Galaxy Tab S4 zählt nicht nur zu den besten Android-Tablets 2019. Es ist derzeit wohl auch das leistungsstärkste. Und das, obwohl der Chipsatz bereits zum Launch veraltet war. Denn der Hersteller hat sich für den Snapdragon 835 entschieden, obwohl dessen Nachfolger bereits verfügbar gewesen ist. Beim Galaxy Tab S6 soll Samsung diesbezüglich keine Kompromisse eingehen. Zum Einsatz kommen werde Qualcomms neuester Flaggschiff-Chip Snapdragon 855.

An RAM soll das Samsung Galaxy Tab S6 gleich 6 GB mitbringen. Der interne Speicher sei in der Basiskonfiguration 128 GB groß. Es soll aber auch die Option auf 256 GB geben. Das Display messe 10,5 Zoll in der Diagonale. Außerdem liege dem Tab S6 erwartungsgemäß ein S Pen bei. Der digitale Eingabestift werde sich magnetisch an der Rückseite des Tablets anbringen lassen. Dort stehe ein Rille bereit, in der er nicht nur Platz findet, sondern auch gleich auflädt.

Außerdem soll der S Pen Bluetooth unterstützen, wie es bereits beim Stylus des Galaxy Note 9 der Fall ist. Das bedeutet, dass der Eingabestift wohl noch vielseitiger wird. Denn Bluetooth ermöglicht es beim Note 9 etwa, eure Smartphone-Kamera über den S Pen fernzusteuern. Zur Einführung soll das Samsung Galaxy Tab S6 in den Farben Grau, Blau und Braun zur Auswahl stehen.

Galaxy Tab S6: Wann ist der Release?

Wann die Vorstellung beziehungsweise der Release des Samsung Galaxy Tab S6 erfolgt, sei noch nicht durchgesickert. Hinweise auf eine gemeinsame Vorstellung mit dem Note 10 gebe es bislang nicht. Das Galaxy Tab S4 enthüllte Samsung am 1. August 2018, etwa eine Woche vor dem Note 9. Denkbar wäre also eine Präsentation auf der IFA 2019 im September.