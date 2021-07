Samsungs neue Smartwatches kündigen sich immer deutlicher an. Nach einigen Leaks zur sportlichen Version der Galaxy Watch 4 sind nun Bilder und Details zum zweiten erwarteten Modell aufgetaucht, die Fans der Uhr freuen dürften.

Erst vor Kurzem gab uns ein bekannter Leaker einen Vorgeschmack auf die Samsung Galaxy Watch Active 4. Nun sind weitere Bilder aufgetaucht, die das zweite erwartete Modell zeigen und dazu neue Informationen liefern. Die eher typische Armbanduhr soll angeblich den Zusatz Samsung Galaxy Watch 4 Classic tragen und in verschiedenen Größen erscheinen. Der südkoreanische Hersteller greift damit auf eine Bezeichnung zurück, die wir schon von der Galaxy Watch S3 kennen. Fans dürfen sich außerdem über die Rückkehr eines besonders beliebten Features freuen.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: Klassische Variante mit beliebter Lünette?

Dem exklusiven Leak der Seite Android Headlines zufolge wird die Samsung Galaxy Watch 4 in der "Classic"-Version ein eleganteres Design besitzen, das an die reguläre "Galaxy Watch" erinnert. Auf den Bildern zeigt sich die Uhr in drei Farben und auch bei der Größe sollt ihr zwischen gleich drei Optionen wählen können: 42 mm, 44 mm und 46 mm In puncto Material und Farbe sind Weiß, Grau und Schwarz als wahlweise Edelstahl- oder Aluminium-Version im Gespräch. Alle Bilder findet ihr auf der im Tweet verlinkten Seite.

Exclusive: Here Is The Stunning Samsung Galaxy Watch 4 Classic https://t.co/45xAytRL9w — Android Headlines (@Androidheadline) June 30, 2021

Auch auf die bei Fans sehr beliebte drehbare Lünette müsst ihr dieses Jahr wohl nicht verzichten. Die Ankündigung, dass Samsung ab der kommenden Smartwatch-Generation auf das eigene Tizen OS verzichten und stattdessen auf Googles Wear OS setzen wird, sorgte bei einigen Interessenten sicherlich für Unsicherheit. Dem Bericht zufolge scheint die Classic-Variante dem drehbaren Ring für eine angenehme Navigation treu zu bleiben. Die sportliche Galaxy Watch Active 4 wird hingegen sehr wahrscheinlich ohne das Feature auskommen müssen. Für einen gewohnten Look und eine einheitliche Bedienung kommt bei allen neuen Uhren die Oberfläche One UI Watch auf Basis von Googles Wear OS zum Einsatz.

Samsung Galaxy Watch 4: Wann erscheinen die neuen Smartwatches?

Gerüchte und Spekulationen vermuteten eine Vorstellung der Samsung Galaxy Watch 4 schon zum Auftakt des Mobile World Congress 2021 in Barcelona. Hier sprach das südkoreanische Unternehmen in einer digitalen Präsentation aber lediglich über die Partnerschaft mit Google und verwies auf ein kommendes Event. Als wahrscheinlicher Enthüllungstermin gilt das voraussichtlich für August geplante Unpacked Event. Neben den neuen Uhren könnten wir hier unter anderem das kürzlich erneut geleakte Samsung Galaxy Z Fold 3 sehen.