Samsung Galaxy Watch Active 2: So schaut ihr die Enthüllung im Livestream

Am 5. August 2019 wird Samsung die Galaxy Watch Active 2 im Livestream enthüllen. Bislang war offiziell nur bekannt, dass der Hersteller an diesem Tag eine neue Smartwatch vorstellt. Inzwischen nennt Samsung das Kind beim Namen: Es wird sich um die Watch Active 2 handeln.

Dies geht aus der offiziellen Galaxy-Webseite hervor, auf der auch der Livestream bereitstehen wird. Dort ist ganz oben von der Galaxy Watch Active 2 die Rede. Die Enthüllung der neuen Samsung-Smartwatch beginnt am Montag, den 5. August um 16 Uhr unserer Zeit. Wir sind gespannt, was uns dann genau erwartet. Vieles zur Samsung Galaxy Watch Active 2 scheint schließlich bereits bekannt.

Galaxy Watch Active 2: Alles bekannt?

Vor Kurzem sind diverse Bilder aufgetaucht, auf denen die Samsung Galaxy Watch Active 2 zu sehen sein soll. Sie zeigen die Uhr angeblich von allen Seiten – zumindest in gerenderter Form. Aber auch auf einem Foto hat sich die Smartwatch angeblich bereits gezeigt – zusammen mit dem Galaxy Note 10, das Samsung am 7. August vorstellen wird.

Vom Design her ähnelt die Samsung Galaxy Watch Active 2 ihrem Vorgänger offenbar sehr. Auf den ersten Blick ist sie wohl nicht von dem noch aktuellen Modell zu unterscheiden. Eine Neuerung soll die digitale Lünette sein, die es euch etwa ermöglicht, durch die Menüs zu scrollen. Außerdem ist von einem Feature die Rede, das in ähnlicher Form auch die Apple Watch Series 4 bietet. Die Samsung-Smartwatch soll EKGs aufzeichnen können.

EKG kommt wohl später

Allerdings soll das EKG-Feature nicht rechtzeitig zum Release der Samsung Galaxy Watch Active 2 bereitstehen. Selbst Nutzer in den USA müssen wohl bis 2020 darauf warten. Bei uns könnte es noch länger dauern. Denn für den Rollout ist die Freigabe der zuständigen Behörde notwendig.

Im Gegensatz zum Vorgänger soll die Samsung Galaxy Watch Active 2 außerdem auch als LTE-Version erscheinen. Vermutlich werdet ihr die Uhr also für Sprachanrufe und Ähnliches verwenden können. In Kürze wissen wir Bescheid, ob die Vorhersagen eintreffen. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, liegt die Gerüchteküche in Sachen Samsung meist richtig.