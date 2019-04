Samsung Galaxy Watch Active: Erstes Update verbessert Aufladen

Samsung rollt ein kleines Update aus: Wenn ihr die relativ neue Galaxy Watch Active bereits besitzt, könnt ihr euch über die erste Aktualisierung freuen. Neue Features bringt die Firmware allerdings nicht mit.

Nach dem Update läuft auf der Samsung Galaxy Watch Active Tizen OS weiterhin in der Version 4.0.0.3, berichtet Tizen Help. Die Kennnummer der Firmware lautet "R500XXU1BSD3/R500OXA1BSD3", das Update ist lediglich 13,83 MB groß. Es soll die Stabilität des Betriebssystems verbessern – und den "Akku-Lade-Algorithmus". Wie genau die Aktualisierung das Aufladen verbessern soll, ist dem Changelog offenbar nicht zu entnehmen.

Und die Blutdruckmessung?

Aktuell ist das Update für die Samsung Galaxy Watch Active nur in den USA verfügbar. Es sollte aber in naher Zukunft auch in anderen Regionen zur Verfügung stehen. In der Galaxy-Wearable-App auf eurem Smartphone könnt ihr nachsehen, ob die Aktualisierung schon erhältlich ist. Ist dies der Fall, könnt ihr das Tizen-Update auch direkt über diese Anwendung manuell herunterladen und installieren.

Im Rahmen des MWC 2019 in Barcelona hat Samsung die Galaxy Watch Active Ende Februar offiziell vorgestellt. Die schlanke Smartwatch richtet sich nicht nur an Menschen, die Fitness mögen. Auf ein besonderes Feature müssen Nutzer allerdings weiter warten: Die versprochene Möglichkeit zur Blutdruckmessung steht in Deutschland bislang noch nicht zur Verfügung. Wie sich die Smartwatch zum Preis von knapp 300 Euro in der Praxis beweist, verrät euch unser Hands-on.