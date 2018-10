Samsung Galaxy Watch Golf Edition richtet sich an Golfer

Samsung stellt die Galaxy Watch Golf Edition vor: Das Unternehmen hat eine spezielle Version seiner aktuellen Smartwatch angekündigt. Das Gadget unterscheidet sich vor allem durch die Software von den bereits erhältlichen Ausführungen des Wearables.

Die Galaxy Watch Golf Edition wird mit einer speziellen Anwendung ausgeliefert, wie SamMobile berichtet: der "Smart Caddie App". In der Software, die Samsung zusammen mit dem Unternehmen GolfzonDeca entwickelt hat, sind Informationen zu weltweit 60.000 Golfplätzen enthalten. Außerdem kann die App eure Schläge erfassen und Rekorde festhalten. Es sei sogar möglich, Informationen zur Höhe des Grases zu erhalten.

Passendes Produkt Samsung Galaxy Watch

Gleiche Hardware

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung eine Smartwatch für Golfer veröffentlicht. Auch die Gear S3 gibt es bereits in einer Golf Edition. Diese Version zeichnet sich ebenfalls durch die installierte "Smart Caddie App" aus. Galaxy Watch und Gear S3 in der Golf Edition haben noch mehr gemeinsam: In Bezug auf die Hardware sind beide Uhren mit den übrigen Ausführungen identisch.

Zum Start ist die Galaxy Watch Golf Edition zunächst exklusiv in Südkorea erhältlich, dem Heimatland von Samsung. Der Preis beträgt umgerechnet 315 Euro für die 46-mm-Version und 300 Euro für das 42-mm-Modell. Ob die Golfer-Version des Wearables auch außerhalb Südkoreas erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Wenn ihr wissen möchtet, wie sich die Smartwatch in der Praxis bewährt, hilft euch möglicherweise unser Hands-on von Anfang August 2018 weiter.