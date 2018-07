Samsung Galaxy Watch nimmt weitere Hürde vor dem Start

Dass Samsung die Galaxy Watch im Rahmen des Events am 9. August 2018 in New York präsentiert, dürfte immer wahrscheinlicher werden. Der mutmaßliche Nachfolger der Gear S3 hat jetzt eine weitere Hürde für den Marktstart genommen.

Nach mehreren bereits aufgetauchten Zertifizierungen für die Galaxy Watch, hat jetzt auch die National Radio Research Agency (NRRA) grünes Licht für vier Varianten der neuen Smartwatch von Samsung gegeben. Die verschiedenen Versionen unterscheiden sich laut SamMobile vermutlich bezüglich Display-Größe und LTE-Fähigkeit: Angeblich kommt das Gadget in verschiedenen Größen sowie mit und ohne Modul für mobiles Internet. Mit der hinzugekommenen Zertifizierung hat die Galaxy Watch wohl alle behördlichen Prüfungen bestanden, der offiziellen Präsentation und einem zeitnahen Launch dürfte nun nichts mehr im Wege stehen.

Erste Smartwatch mit Tizen 4.0?

Einige Informationen zur Galaxy Watch sind bereits ins Netz gelangt. Sogar Samsung selbst zeigte das Wearable für kurze Zeit offenbar versehentlich auf der firmeneigenen Webseite. Als relativ gesichert gilt die Information, dass die Galaxy Watch die erste Smartwatch mit dem Betriebssystem Tizen 4.0 sein wird. Zwischenzeitlich hieß es allerdings, dass sich Samsung angeblich für einen Wechsel zu Googles Wear OS entschieden hat. Anscheinend beruhten diese Informationen aber auf einem Missverständnis.

Eine Variante der neuen Galaxy Watch wird wohl ein Display mit einer Diagonale von 1,19 Zoll besitzen – und hätte somit ein kleineres Display als die Gear S3. Es soll aber auch eine Version mit größerem Ziffernblatt geben. Mehr erfahren wir vermutlich am 9. August. Neben der Galaxy Watch wird Samsung auf dem Event aller Voraussicht nach das Galaxy Note 9 und den ersten Bixby-Lautsprecher namens “Magbee” vorstellen.