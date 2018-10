Samsung Galaxy Watch: Update verbessert Musikwiedergabe und Aufladen

Die Samsung Galaxy Watch erhält ihr zweites Update. Dieses soll unter anderem sowohl das Aufladen des Akkus sowie die Musikwiedergabe verbessern. Allerdings ist die Aktualisierung für die Smartwatch noch nicht überall erhältlich.

Das zweite Update für die Galaxy Watch ist knapp 28,2 MB groß und wird bereits für beide Uhrengrößen (Display mit 1,2 und 1,3 Zoll) verteilt, wie SamMobile berichtet. Laut Änderungshistorie soll die Aktualisierung die Zuverlässigkeit der Musikwiedergabe verbessern und das Aufladen des Akkus zuverlässiger gestalten. Auch die Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit optimiert die Aktualisierung anscheinend. Details hierzu nennt Samsung aber wohl nicht.

Neue Tizen-Version

Das Tizen-Betriebssystem läuft nach der Aktualisierung in der Version 4.0.0.1 auf der Samsung Galaxy Watch. Bislang sind die Updates mit den Versionsnummern 800XXU1BRJ4 (1,2-Zoll-Display) und R810XXU1BRJ4 (1,3-Zoll-Display) nur in den USA verfügbar. Erfahrungsgemäß erfolgt die Verteilung in anderen Regionen aber in absehbarer Zeit. Sobald das Update hierzulande verfügbar ist, könnt ihr es über die "Galaxy Wearables"-App auf eurem Smartphone herunterladen. Stellt für die Aktualisierung sicher, dass eure Smartwatch genügend Restakku besitzt und mit eurem mobilen Gerät verbunden ist.

Die Samsung Galaxy Watch ist seit dem 7. September 2018 im Handel erhältlich. Ihr könnt die Smartwatch mit oder ohne LTE-Modul erwerben. Dieses Modul ermöglicht es dem Gadget, sich selbstständig mit dem mobilen Internet zu verbinden und unabhängig von einem Smartphone zu agieren – praktisch, wenn ihr etwa Laufen gehen wollt. Mehr Informationen über das Wearable liefert euch unser Hands-On.