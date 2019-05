Samsung Galaxy Xcover 4s: Neues Outdoor-Smartphone im Anmarsch?

Bereits im März 2018 berichteten wir darüber, dass sich das Galaxy Xcover 5 in Arbeit befinden soll. Inzwischen scheint es, als würde das kommende Outdoor-Smartphone tatsächlich Samsung Galaxy Xcover 4s heißen. Und dieses Gerät steht offenbar unmittelbar vor dem Release.

Die Bluetooth Special Interest Goup hat das Samsung Galaxy Xcover 4s nun zertifiziert. Die Organisation listet neben der Bezeichnung des Smartphones auch die Modellnummer SM-G398FN auf. Bluetooth-Zertifizierungen sprechen in der Regel für einen baldigen Release der überprüften Geräte. Das Samsung Galaxy Xcover 4 aus 2017 könnte also in Kürze einen Nachfolger beziehungsweise Ableger erhalten.

Samsung Galaxy Xcover 4s: Release im Juni 2019?

Das Samsung Galaxy Xcover 4s taucht außerdem bereits auf der Webseite des niederländischen Online-Händlers CentralPoint auf. Als voraussichtlicher Liefertermin ist dort der 3. Juni 2019 angegeben. Ob das robuste Outdoor-Smartphone tatsächlich so bald erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Schließlich hat Samsung das Gerät bislang noch nicht vorgestellt.

SamMobile will bereits einige Details zur Ausstattung des Samsung Galaxy Xcover 4s kennen. Demnach bringt das Outdoor-Smartphone Samsungs Mittelklasse-Chipsatz Exynos 7885 mit. Dieser verrichtet unter anderem bereits im Samsung Galaxy A8 (2018) gute Arbeit. Außerdem biete das Gerät 3 GB RAM, was 1 GB mehr wäre als beim Vorgänger.

Darüber hinaus wahrscheinlich sei, dass das Xcover 4s nach einem Militärstandard zertifiziert sein wird. Das Smartphone sollte also einiges einstecken können, ohne Schaden zu nehmen. Als Betriebssystem diene vermutlich Android Pie. Der Akku soll eine Kapazität von 2800 mAh aufweisen.