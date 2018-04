Samsung Gear Fit 2: Update soll Tracking von Fitness-Zielen vereinfachen

Samsung Gear Fit 2 und Gear Fit 2 Pro erhalten ein Update, das Fitness-Fans neue Möglichkeiten eröffnet. Wie Samsung in seinem Pressebereich bekannt gibt, könnt ihr die Aktualisierung bereits über die Samsung-Gear-App herunterladen.

Laut Samsung macht das Update die Protokollierung eurer Fitnessziele noch einfacher. Ermöglichen sollen das zwei neue Features: "Weight Management" (Gewichtsregulierung) und "Fitness Program". Beide Funktionen feierten ursprünglich in Samsungs Smartwatch Gear Sport 2 Premiere. Nun stattet das Unternehmen also auch zwei seiner Fitnesstracker damit aus.

Zu Hause trainieren wie im Fitnessstudio

Über das "Weight Management" könnt ihr eure tägliche Nahrungsaufnahme protokollieren und euer Training an der Energiezufuhr ausrichten. Samsung Gear Fit 2 und Gear Fit 2 Pro zeigen euch künftig an, wie viele Kalorien ihr zu euch genommen und wie viele ihr verbraucht habt. Das Feature dürfte sich besonders für all jene als nützlich erweisen, die abnehmen oder ein paar Pfund zulegen wollen.

"Fitness Program" richtet sich in erster Linie an Nutzer, die überwiegend zu Hause trainieren. Das Feature ermöglicht es euch, ein mit dem Gear Fit 2 (Pro) gekoppeltes Smartphone mit einem Fernseher zu synchronisieren. Dann könnt ihr euch auf dem großen Bildschirm Workout-Videos anschauen und die darin gezeigten Übungen nachmachen – ähnlich wie bei einem Kurs im Fitnessstudio.

Das Armband Gear Fit 2 trackt währenddessen im Hintergrund, wie viele Wiederholungen ihr geschafft habt. Außerdem sorgt das Update dafür, das Informationen nun übersichtlicher angezeigt werden. Der "Workout Screen" ist nun etwa in drei verschiedene Bereiche gegliedert. Welche Daten diese jeweils anzeigen, könnt ihr einstellen. Darüber hinaus könnt ihr eure Lieblingsübungen speichern und direkt über ein neues Multi-Workout-Widget auf dem Homescreen aufrufen.