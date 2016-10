Samsung Gear S3: Release im November bestätigt

Die Samsung Gear S3 erscheint in einer Frontier- und in einer Classic-Variante

Release der Gear S3 wurde bestätigt: Wenn Ihr einen freien Platz am Handgelenk habt, dürft Ihr Euch auf den November 2016 freuen. Die neue Smartwatch von Samsung soll dann nämlich endlich im Handel erhältlich sein. Dies wurde vom südkoreanischen Unternehmen nun offiziell bestätigt, wie The Korea Times berichtet.

Es werde erwartet, dass sich Samsung mit der Veröffentlichung zum Teil vom Galaxy Note 7-Debakel erholen will. Geplant sei der Release der Gear S3 in Korea, in den USA sowie in "wichtigen europäischen Märkten". Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich auch Deutschland unter den Release-Ländern befindet. In China soll die Smartwatch dagegen erst später erhältlich sein.

Tizen statt AndroidWear

Die Bestätigung der baldigen Veröffentlichungen könnte als gutes Zeichen gewertet werden, gingen Experten vor Kurzem noch davon aus, dass sich aufgrund der Geschehnisse rund um das Galaxy Note 7 mehrere Release-Termine künftiger Samsung-Projekte verzögern könnten. Es war also bisher unklar, ob auch die für November 2016 geplante Gear S3-Smartwatch die Auswirkungen der groß angelegten Rückrufaktion spüren würde.

Wenn Ihr Interesse an der Gear S3 habt, könnt Ihr zwischen den Modellen "Classic" und "Frontier" wählen. Beide Modelle sollen wie die Apple Watch Series 2 über ein eingebautes GPS-Modul verfügen, damit Ihr Eure sportlichen Aktivitäten auch ohne Euer Smartphone mit dem Gadget tracken könnt. Als Betriebssystem kommt Samsungs eigenes Tizen zum Einsatz, das mit Android-Smartphones gekoppelt werden kann. Eine Unterstützung für iOS-Geräte soll aber schon bald folgen. Sowohl für die Frontier- als auch für die Classic-Variante werden beim Kauf 399 Euro fällig.