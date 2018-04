Samsung Gear S3: Update soll Akkulaufzeit und Bluetooth verbessern

Besitzer von Samsungs Smartwatch Gear S3 dürfen sich schon bald auch hierzulande ein neues Update herunterladen. Die Software soll unter anderem die Akkulaufzeit verbessern, die nach einer Aktualisierung vor mehreren Monaten nachgelassen hat.

Zunächst hatte Samsung im vergangenen Jahr die Gear S2 und die Gear Fit 2 mit einem Update versehen, später folgte eine noch umfangreichere Version dieser Aktualisierung für die Gear S3. Wie SamMobile berichtet, klagten nach der Installation der Software allerdings einige Nutzer über eine stark nachgelassene Akkulaufzeit. Samsung stoppte daraufhin den Update-Vorgang und veröffentlichte später eine neue Version dieser Aktualisierung und noch ein weiteres Update, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Software, die der Hersteller jetzt anbietet, soll abermals die Akkulaufzeit verbessern und für stabilere Bluetooth-Verbindungen sorgen.

Bald auch in Deutschland

Dem Bericht zufolge verteilt Samsung die Aktualisierung für die Gear S3 bisher in den USA, in Kanada und in Südkorea. Da das Update nur 38,76 Megabyte groß ist, brauchen Nutzer, die einen Mobilfunkvertrag mit genügend Datenvolumen besitzen, nicht unbedingt warten, bis sie den Download über eine WLAN-Verbindung durchführen können.

Auch in Deutschland und weiteren Ländern sollte das Update für die Gear S3 bald zur Verfügung stehen. Ob Samsung die Software bereits in eurer Region anbietet, könnt ihr überprüfen, indem ihr auf eurem gekoppelten Smartphone die Gear-App startet und in den Einstellungen auf "Gear-Info | Gear-Software-Update" tippt.