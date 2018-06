Samsung Gear S4 könnte doch Tizen als Betriebssystem mitbringen

Kürzlich tauchte im Internet ein spannendes Gerücht auf: Die Samsung Gear S4 wird nicht mehr auf das Betriebssystem Tizen setzen, sondern mit Wear OS laufen. Nun heißt es, dass dies wohl doch nicht der Fall sein wird. An der kurzzeitigen Verwirrung trägt anscheinend Google die Schuld.

Am 23 Mai 2018 hat Leak-Experte Evan Blass auf Twitter verkündet, dass einige Samsung-Mitarbeiter mit einer Gear-Smartwatch gesichtet worden sind, auf der Wear OS (ehemals Android Wear) läuft. Fast zwei Wochen später hat Blass nun ein Update zu seinem Gerücht geliefert. Ihm zufolge soll es die Samsung-Smartwatches ohne Tizen wirklich geben, doch handelt es sich bei den Wearables angeblich nur um Konzeptgeräte von Google selbst.

Google baut eigene Gear-Watch

Womöglich wollte Google Samsung zeigen, welche Möglichkeiten eine Smartwatch der Gear-Serie mit dem Betriebssystem Wear OS hätte. Demnach werden diese Wearables wohl niemals in den Verkauf gehen. Letztendlich können wir also wieder davon ausgehen, dass der südkoreanische Hersteller weiterhin an seinem eigenen Betriebssystem Tizen festhält und auch die Samsung Gear S4 damit ausstattet.

Noch wurde die Samsung Gear S4 nicht offiziell angekündigt. Allerdings könnte sie noch im Jahr 2018 vorgestellt werden. Wohl auch deshalb, da der Vorgänger Gear S3 nun fast zwei Jahre alt ist. 2017 wurde lediglich der Ableger Samsung Gear Sport präsentiert, der speziell für Fitness gedacht ist. Für das nächste Wearable plant der südkoreanische Hersteller wohl einige Verbesserungen ein: Angeblich wird die Gear S4 ein LTE-Modul erhalten, über das sie sich auch unabhängig von einem Smartphone mit dem Internet verbinden kann.