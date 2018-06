Samsung Gear S4 könnte im Sommer erscheinen

Bald sind es nun schon zwei Jahre, seit die Samsung Gear S3 in den Handel gekommen ist. Deshalb wird es langsam Zeit für die Samsung Gear S4. Offenbar wird die Smartwatch wirklich in den kommenden Monaten vorgestellt – zumindest soll das Gerüchten zufolge der Fall sein.

Anfang August soll die Samsung Gear S4 bereits präsentiert werden, wie PhoneArena unter Berufung auf ETNews berichtet. Es sei sogar möglich, dass die Smartwatch nicht alleine kommt: In diesem Zeitraum wird angeblich auch das Galaxy Note 9 vorgestellt – womöglich legt Samsung also die Präsentation der beiden Geräte auf einen Termin.

Längere Akkulaufzeit als Vorgänger?

Gerüchten zufolge wird Samsung für die Gear S4 auf eine neue Technologie setzen, durch die das Mainboard kleiner ausfallen könnte. Durch das sogenannte "Panel Level Package" (PLP) sollen sich sogar die Herstellungskosten reduzieren. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, bleibt abzuwarten, wie viel Extra-Platz im Inneren des Wearables dadurch geschaffen wird. Womöglich ist es genügend Platz, um die Akkulaufzeit durch einen größeren Energiespeicher spürbar zu verbessern.

Derzeit heißt es, dass Samsung eine Ausführung der Gear S4 mit LTE-Modul plant. So könnte sich die Smartwatch auch ohne Smartphone in der Nähe mit dem mobilen Internet verbinden. Zuletzt war noch davon die Rede, dass auf dem Gadget das Google-Betriebssystem Wear OS statt Tizen von Samsung installiert sein wird. Leak-Experte Evan Blass will aber wissen, dass dies nicht der Fall sein wird – und hat eine interessante Begründung dafür.