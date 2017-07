Samsung, gib den Bixby-Button im Galaxy S8 für alle frei!

Mit dem Bixby-Button sollen Galaxy-S8-Besitzer Samsungs persönlichen Assistenten aufrufen. Per App von Drittentwicklern lässt sich die Taste auch neu belegen. Dagegen geht Samsung immer wieder vor. Warum eigentlich?

Das "Katz und Maus"-Spiel um den Bixby-Button geht in die nächste Runde. Zumindest in den USA verhindert Samsung das freie Belegen der Taste durch eine Drittanbieter-App per Firmware bei einem Telekommunikationsanbieter. Rückblick: Am 29. März 2017 hatte Samsung mit dem Galaxy S8 das bislang beste Android-Smartphone 2017 vorgestellt. Neben dem Infinity-Display und der starken Ausstattung war auch der neue digitale Assistent Bixby ein Thema auf der Keynote. Dieser lässt sich über eine Sondertaste am Telefon aktivieren.

Bixby funktioniert nur eingeschränkt

Das Problem: Bis jetzt funktioniert Bixby in den meisten Ländern nur stark eingeschränkt. Die Spracheingabe, mit der Ihr auch Funktionen in Apps steuern könnt, ist aktuell nur auf koreanisch vollständig verfügbar. In den USA gibt es nur eine Beta, die noch einige Schwächen offenbart. Auf dem deutschsprachigen Markt gehen Nutzer in Sachen Spracheingabe bislang komplett leer aus. Ein Druck auf den entsprechenden Button öffnet hierzulande lediglich ein Interface, das dem von Google Now ähnelt. Sprich: Die "Bixby Home" genannte Funktion zeigt Euch Kalendereinträge und Co. an.

Erreichen kann man diese Übersicht auch mit einem Wisch auf dem Homescreen. Die Sprachassistenz lässt sich, wie Google, Siri oder Cortana mit der Stimme aktivieren. Im Prinzip braucht es den dedizierten Button also gar nicht. Zum einen, weil der Assistent noch gar nicht ausgereift ist. Zum anderen, weil es andere Wege gibt, ihn zu öffnen.

Apps für Neubelegung beliebt

Dazu kommt: Nicht wenige Nutzer wollen den Button offenbar gern neu belegen können. Apps, die das ermöglichen, wie "Bixby Button Remapper" oder "bxActions - Bixby Taste neu belegen!" kommen im Play Store auf Zahlen zwischen 100.000 und 500.000 Downloads (genauere Zahlen gibt Google nicht an). Das Interesse ist also vorhanden. Vielleicht sollte Samsung daraus eine Lehre ziehen und das "Katz und Maus"-Spiel mit App-Entwicklern einstellen. Ein denkbares Szenario wäre zum Beispiel, dass der Button ab Werk mit Bixby belegt ist, sich in den Einstellungen aber durch andere Apps ersetzt werden kann. Auf diesem Wege hätten alle etwas davon.