Samsung könnte an Galaxy Book mit Windows 10 arbeiten

Schon bald könnte Samsung mit dem Galaxy Book ein neues Tablet vorstellen, das mit dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet ist. Informationen zu dem noch unbekannten Gerät sind nun über ein Programm geleakt, das im Windows Store verfügbar ist.

Im Windows Store ist demnach die Samsung-Software "Book Einstellungen" aufgetaucht und ist laut dem Beschreibungstext "eine Anwendung für Galaxy Book". Womöglich ist die Veröffentlichung der App unbeabsichtigt erfolgt, da das genannte Gerät noch nicht einmal offiziell angekündigt worden ist. Das Programm steht nur für Windows 10 zu Verfügung und setzt einen Prozessor mit 64-bit-Architektur voraus.

Kein Laptop

Der Name mag zunächst nach einem Laptop klingen, doch MSPowerUser zufolge hat Samsung sich bereits 2012 den Namen "Galaxy Book" gesichert: zur Nutzung im Sektor Tablets und Smartphones – nicht für Computer und Laptops. Womöglich handelt es sich also um eine Art Nachfolger des Hybrid-Tablets Galaxy TabPro S, das ebenfalls mit Windows 10 sowie einer Tastatur und Touch-Screen ausgestattet ist. Eine weitere Möglichkeit wäre es außerdem, dass hinter dem mysteriösen Gerät das sogenannte Galaxy X steckt, bei dem es sich um ein Smartphone handelt, das – wie ein Buch – inklusive des Bildschirms zu einem größeren Tablet auseinandergefaltet werden kann.

In den Einstellungen der Software existiert zudem ein Menüpunkt für Eingabestifte. Das Galaxy Book könnte dementsprechend einen Stylus unterstützen – wie es Gerüchten zufolge auch beim Android-Tablet Galaxy Tab S3 der Fall sein wird. Die Veröffentlichung der Software "Book Einstellungen" ist nur knapp eine Woche vor dem Start des MWC 2017 erfolgt. Womöglich stellt Samsung im Rahmen des Kongresses am 26. Februar also gleich zwei Tablets mit S Pen vor.